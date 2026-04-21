Tod von “Krone”-Gesellschafter Michael Dichand

Michael Dichand, Mitgesellschafter der Kronen Zeitung, ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 63 Jahren verstorben. Dies wurde intern durch seinen Bruder, Herausgeber Christoph Dichand, bekannt gegeben. Laut Mitteilung verstarb er friedlich nach längerer Krankheit. Dichand hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

Michael Dichand war der älteste Sohn des Krone-Gründers Hans Dichand und wurde 1962 geboren. Nach dem Tod seines Vaters hielt er gemeinsam mit Familienmitgliedern Anteile an der Zeitung. Zuletzt besaß er rund 21 Prozent der Anteile, nachdem er gemeinsam mit seinem Bruder Ende 2025 die Beteiligung der deutschen Funke-Gruppe übernommen hatte.

Innerhalb der Familie bestehen Differenzen über Eigentumsverhältnisse und die künftige Ausrichtung der Zeitung, insbesondere zwischen Christoph Dichand und ihrer Schwester Johanna Dichand. Mit dem Tod Michael Dichands ergeben sich zusätzliche offene Fragen zu Anteilen und Nachfolge.

Die „Kronen Zeitung“ ist die reichweitenstärkste Tageszeitung Österreichs und über Beteiligungen am Medienunternehmen Mediaprint beteiligt.

Neben seiner Tätigkeit im Medienbereich war Dichand auch unternehmerisch in den Bereichen Landwirtschaft und erneuerbare Energie aktiv.

Aufrichtiges Beileid den Angehörigen.

Red.