„TikTok Shop“ ab Juni auch in Österreich verfügbar

Die chinesische Social-Media-Plattform TikTok baut ihr E-Commerce-Angebot „TikTok Shop“ in Europa weiter aus und startet damit auch in Österreich. Nach dem Rollout in Deutschland und weiteren europäischen Ländern soll das Online-Einkaufsportal ab 15. Juni auch hierzulande verfügbar sein. Das teilte das Unternehmen am heutigen Donnerstag mit. Mit dem neuen Angebot können Nutzer direkt innerhalb der App Produkte kaufen. TikTok versteht sich dabei selbst als Marktplatz, auf dem Anbieter aus unterschiedlichen Ländern ihre Waren verkaufen.

Internationale Anbieter

Nach Angaben des Unternehmens steht TikTok auch mit österreichischen Händlern in Kontakt. Bereits fix angekündigt sind unter anderem der Schokoriegelhersteller Neoh, der bereits im deutschen TikTok Shop aktiv ist, sowie die Tiroler Kosmetikfirma Judith Williams Cosmetics. Der überwiegende Teil der angebotenen Produkte dürfte jedoch weiterhin von internationalen Marken stammen. Unternehmen können sich ab 1. Juni für die Teilnahme am TikTok Shop in Österreich registrieren.

Einkaufen direkt im Videofeed

In Österreich nutzen laut Unternehmensangaben rund 2,7 Millionen Menschen monatlich TikTok. Das neue Shopping-Angebot ist direkt in den Video-Feed „For You Page“ integriert, der zentral für die App ist. Einkäufe sollen dadurch unmittelbar aus der Nutzung der Plattform heraus möglich werden – etwa über sogenannte „shoppable Videos“ oder Livestreams von Marken, Händlern und Influencern. Die Produktausspielung erfolgt personalisiert über den Algorithmus der Plattform und ist auf die jeweiligen Nutzer zugeschnitten.

Kritik von Verbraucherschützern

Kritik kommt von Konsumentenschutzorganisationen. Die Verbraucherzentrale Berlin sieht durch das neue Angebot eine zunehmende Vermischung von Social Media und Online-Handel. Diese Entwicklung könne die Grenze zwischen Unterhaltung und Einkauf verwischen. Auch der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor möglichen Risiken. In Tests zum TikTok Shop seien teils wichtige Informationen zu Händlern und Produkten nicht ausreichend sichtbar gewesen, darunter etwa Kontaktadressen für Reklamationen oder Probleme bei Bestellungen. Zudem wird auf die Gefahr hingewiesen, dass durch die stark personalisierte Darstellung Impulskäufe begünstigt werden könnten.

(APA/red)