Thomas Stipsits neues Werbegesicht für BILLA Reise

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit und den bevorstehenden Frühbuchungen für die Sommersaison gibt BILLA Reisen die Zusammenarbeit mit Thomas Stipsits als Testimonial bekannt. Ziel der ersten gemeinsamen Kampagne ist es, die Freude am Reisen in den Mittelpunkt zu rücken und für Vorfreude auf den kommenden Sommer zu sorgen. Geteilte Werte und Vorstellungen vom perfekten Urlaub machen Thomas Stipsits und BILLA Reisen zum Perfect Match. „Wir haben Thomas Stipsits im Rahmen des Film-Sponsorings von ‚Griechenland‘ kennengelernt. Der Film – und dadurch auch unser Sponsoring – war sensationell erfolgreich und hat viele Menschen die Destination Griechenland neu entdecken lassen. Thomas Stipsits und das Reisen gehören einfach zusammen, daher haben wir uns erstmalig in unserer 25-jährigen Firmengeschichte dazu entschlossen, die Kooperation werblich fortzuführen“, erzählt Robert Biegler, als Bereichsleiter Kundenmanagement bei DERTOUR Austria auch zuständig für die Marke BILLA Reisen.

DERTOUR Austria/I.Pertramer

„Der frühe Bucher hat keinen Vogel“

Die Frühbucherkampagne markiert den Start der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Testimonial, sie wird ab Mitte Dezember 2024 bis in den März 2025 laufen.

Stipsits war von Anfang an in den kreativen Prozess der Kampagnenentwicklung involviert – einer der Erfolgspfeiler der Zusammenarbeit, ist Vertriebsprofi Biegler überzeugt: „Für uns stand schon immer fest, dass wir Thomas Stipsits genau so präsentieren wollen, wie er ist. Denn seine Authentizität und sein einzigartiger Stil prägen diese Kampagne.“ Herausgekommen sind bei der Kreativarbeit nicht nur mehrere Sujets und Hörfunkspots, auch ein neuer Kampagnenclaim wurde mit Stipsits erarbeitet: „Der frühe Bucher hat keinen Vogel“ spielt auf die Vorteile des frühen Urlaubsbuchens an – mehr Auswahl zum besseren Preis.

DERTOUR Austria/I.Pertramer

Feten Agrebi, Head of Marketing & E-Commerce bei BILLA Reisen ergänzt: „Bei der Ausarbeitung der Kampagne hat uns die Agentur thunder begleitet, Thomas Stipsits hat sich in den Kreativprozess stark eingebracht. Er ist unser ideales Testimonial, weil er sympathisch, authentisch und bodenständig ist und das Reisen mit seiner Person eng verknüpft ist.Wir sind überzeugt, dass er die Marke BILLA Reisen am Markt perfekt verkörpern wird.“

Für Thomas Stipsits war die Entscheidung wohlüberlegt: „Das Team von BILLA Reisen hat meinen Film ‚Griechenland‘ unterstützt, schon bei der Auswahl der Sponsoren haben wir darauf geachtet, dass es Unternehmen sind, die für das stehen, wofür auch ich stehe. Bei BILLA Reisen geht es um die schönste Zeit des Jahres, den Urlaub, und der ist für mich essentiell. Bekanntlich reise ich gerne und oft, außerdem hat man mir die Möglichkeit gegeben, die Kampagne in meinem Stil kreativ mitzuentwickeln. Das war schon besonders und hat auch viel Spaß gemacht Es macht einen großen Unterschied, wenn man seine eigenen Ideen und seinen Humor einbringen kann. Ich schätze die offene Zusammenarbeit mit dem Team von BILLA Reisen sehr und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Projekte.“

Eckdaten zur neuen Werbekampagne

Noch vor Weihnachten wird die Kampagne, die gemeinsam mit der Werbeagentur thunder entwickelt wurde, mit Print-, Online- und Social-Media-Aktivitäten eingeläutet. Im Jänner folgt die nächste Welle mit Radiospots, Inseraten und Out-of-Home-Werbung. „Die erste gemeinsame Kampagne wird bis März 2025 laufen, wir haben aber schon beschlossen, gemeinsam weiterzuarbeiten und freuen uns auf die nächsten Projekte mit Thomas Stipsits“, so Marketingleiterin Feten Agrebi.

Den Auftakt macht die gemeinsam entwickelte Frühbucherkampagne mit dem Slogan „Der frühe Bucher hat keinen Vogel“, weitere werden folgen.

Thomas Stipsits im Urlaubs-Wordrap

Im Reisegepäck von Thomas Stipsits fehlt nie….die Gitarre.

Wenn ich im Urlaub auf Landsleute treffe, ist das…meistens sehr nett, wir machen ein paar Fotos und es ist entspannt. Der perfekte Urlaub dauert…für mich sechs bis acht Wochen. Urlaubmachen mit Thomas Stipsits ist für die Mitreisenden…angenehm und stressfrei. Statt Pläne zu machen, lasse ich lieber Raum für spontane Ideen und lasse jedem die Möglichkeit, den Urlaub ganz nach eigenen Vorstellungen zu genießen.