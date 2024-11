OMV startet Werbekampagne: „Forward for Good“

Die OMV hat ihre neue Werbekampagne gestartet, um die Marke zeitgemäß zu positionieren und ihre Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Kampagne, die von der Wiener Kreativagentur Wien Nord Serviceplan entwickelt wurde, spiegelt die langfristigen Ziele des Unternehmens wider und stellt den Anspruch der OMV in den Mittelpunkt, als Treiber einer klimafreundlichen und nachhaltigen Energiezukunft zu agieren. Unter dem neuen Claim „Forward for Good“ präsentiert die OMV ihre Vision einer verantwortungsvollen Energieversorgung und Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltigkeit als zentrales Thema

Im Mittelpunkt der Kampagne, die seit 22. November läuft, steht ein Imagefilm. Darin wird eine Zukunft gezeigt, in der Nachhaltigkeit quasi Realität geworden ist. In diesem Spot wird die Innovationskraft der OMV in Bereichen wie Geothermie, nachhaltiger Flugtreibstoff, Kreislaufwirtschaft und E-Mobilität hervorgehoben. Diese Themen sind Teil der Strategie 2030, mit der die OMV bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen möchte.

Sylvia Shin, Senior Vice President Communications der OMV, betonte die Bedeutung der Kampagne: „Es ist uns wichtig, die Öffentlichkeit in Österreich auf diese Reise mitzunehmen und für Nachhaltigkeit zu gewinnen. Unsere neue Kampagne transportiert diese verantwortungsvolle Transformation durch eine Kombination aus Strategie, kreativen Ideen und starken Botschaften.“

Kreative Umsetzung

Die Kampagne wird in TV, Print, digitalen Medien sowie Außenwerbung ausgespielt und zeigt zentrale OMV-Standorte wie das Head Office in Wien oder den Flughafen. Der TV-Spot, umgesetzt von der PpmNext_Filmproduktion unter der Regie des Schweden Daniel Börjesson, bildet das Herzstück der Kampagne. Die Fotos auf den Plakatsujets wurden von Fotograf Christoph Spranger gestaltet.

Christian Hellinger, Kreativgeschäftsführer von Wien Nord Serviceplan, erklärte: „Die neue Markenpositionierung der OMV und ihre Transformation in eine nachhaltigere Welt zu begleiten, ist eine spannende Herausforderung.“ Für 2025 ist geplant, die Kampagne selektiv auch in Deutschland einzusetzen.

Strategische Markenziele

Die OMV verfolgt mit ihrer neuen Ausrichtung eine klare Mission: Energie und Chemikalien nachhaltig und innovativ bereitzustellen. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 39 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit rund 20.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Transformation umfasst den schrittweisen Umbau hin zu einem kohlenstoffarmen Geschäft und einer integrierten Kreislaufwirtschaft.

Durch die Werbekampagne möchte die OMV ihre strategischen Ziele sichtbar machen und sich als Vorreiter in der Energiewende positionieren. Dabei setzt das Unternehmen auf Verantwortung, Innovation und den Dialog mit der Öffentlichkeit, um Akzeptanz für nachhaltige Lösungen zu schaffen.

OMV Markentransformation

Mit „Forward for Good“ liefert die OMV nicht nur ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, sondern setzt auch ein starkes kommunikatives Zeichen für ihren Transformationsprozess. Die Kampagne zeigt, wie klassische Stilmittel und zeitgemäße Inhalte kombiniert werden können, um Markenwerte glaubwürdig zu transportieren und eine breite Zielgruppe anzusprechen.

