Iglo plakatiert Kochfrust mit cleverem Werberezept

Mit einer neuen Kampagne unter dem Claim „Iss was Gscheit’s“ bietet iglo Österreich humorvolle und zugleich lösungsorientierte Antworten auf die täglichen Herausforderungen rund ums Essen. Die Wiener Kreativagentur spießer + spinner hat die Kampagne für den Tiefkühlmarktführer umgesetzt, um das Kernsortiment des Unternehmens auf innovative Weise zu präsentieren.

Gutes Essen ohne Aufwand

Iris Ruschak, Head of Marketing bei iglo Österreich, erklärt die Kampagnenidee: „Jeder kennt die Herausforderungen beim Kochen im Alltag. Egal ob Zeitmangel, fehlende Zutaten oder mangelnde Kochkünste – mit iglo Produkten wird es möglich, ohne großen Aufwand etwas Gscheit’s auf den Tisch zu zaubern.“ Dieser Gedanke prägt die aktuelle Kampagne, die mit humorvollen Szenarien die alltäglichen Stolpersteine rund ums Kochen thematisiert.

Auf den Plakatsujets finden sich Beispiele, die jeder aus seinem Alltag kennt: „Und jetzt auch noch kochen?!“ zeigt ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, während „Öffnungszeiten sind nicht so Deins?“ mit einem leeren Einkaufswagen in einem nächtlich verlassenen Supermarkt aufwartet. Diese Alltagssituationen werden mit den Lösungen von iglo kontextualisiert, um den Frust der Zielgruppe aufzufangen und in positive Assoziationen umzuwandeln.

Humor als Brücke

Die Kampagne setzt auf humorvolle Szenarien, die alltägliche Herausforderungen rund ums Kochen charmant ins Licht rücken. Doch während die Sujets mit treffender Ironie die Stolpersteine des Essensalltags thematisieren, bleibt ein Gedanke im Raum: Ist das Angebot von Fertiggerichten wirklich die beste Antwort auf den Stress des Lebens? Mit frischen Zutaten selber Kochen hat nicht nur ernährungstechnische Vorteile – es bringt Menschen zusammen, sei es in der Familie, in Wohngemeinschaften oder unter Freunden. Gemeinsames Schneiden, Brutzeln und Würzen schafft Gelegenheiten für Gespräche, Kooperation und kreative Entfaltung. Fertiggerichte mögen zeitsparend und praktisch sein, doch sie greifen in diese wertvollen sozialen Rituale ein, die das Kochen zu einem integralen Bestandteil des Alltags machen.

Werbewirksamkeit und Inszenierung

Mit einem umfassenden Mix aus OOH, DOOH, Social Media und Instream Video Ads erreicht die Kampagne seit Anfang Jänner ein breites Publikum. Besonders auffällig ist der humorvolle Umgang mit alltäglichen Herausforderungen, der in der Kommunikation für Tiefkühlprodukte erfrischend neu ist.

Andreas Tatzreiter von der Agentur spießer + spinner, erklärt: „Der Frust, nix Gscheit’s zu essen, deprimiert viele. Unsere Kampagne zeigt, dass iglo die perfekte Antwort auf diese Momente ist.“ Die visuelle Umsetzung setzt auf ein klares Storytelling mit starken Key-Visuals, die das Publikum nicht nur unterhalten, sondern auch aufzeigen, wie iglo den Alltag erleichtern kann.

Ein gelungenes Werberezept?

Die Kampagne von iglo adressiert auf clevere Weise das Gefühl von Überforderung im Alltag, ohne überforderte Menschen zu zeigen. Sie zeigt verständlich, dass nach einem langen Arbeitstag oder angesichts eines leeren Kühlschranks die Tiefkühltruhe zur Rettung wird. Sich selbst und seinen Liebsten aus Bequemlichkeit oder Frust lieber eine Tiefkühlpackung zu servieren, birgt aber auch eine andere Botschaft: Kochen kann ganz schön mühsam sein.

Stressige Situationen zu zeichnen und Trotzverhalten zu plakatieren, könnte dem einen oder anderen positiv gestimmten Menschen ein wenig verunsichern, sich von dieser Markenstrategie verköstigen zu lassen. Insgesamt zeigt die Kampagne jedoch, dass iglo den Zeitgeist gut erfasst – auch wenn sie dabei die Bedeutung des Kochens als verbindendes Ritual etwas in den Hintergrund rückt.

(PA/red)