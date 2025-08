Thomas Reiter neuer Verkaufsleiter bei jimm

Der gebürtige Wirtschaftsingenieur bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Medien, Marketing und Vertrieb mit. Zuletzt war er CEO der auf Print, Digital und KI spezialisierten SISIS Medienagentur FlexCo, davor CSO und Niederlassungsleiter der Verlagsgruppe News für die Bundesländer Steiermark, Kärnten, Burgenland und Tirol. Frühere Stationen führten ihn u. a. in die Elektro- und Lebensmittelbranche, bevor er in die Medienlandschaft wechselte.

Mit seiner strategischen Erfahrung, Führungskompetenz und Vertriebsleidenschaft soll Reiter die Position von jimm im Markt weiter ausbauen. Geschäftsführer Markus Binderbauer lobt insbesondere sein Gespür für Kunden und Teamführung. Reiter selbst sieht in der neuen Aufgabe die Chance, „mit innovativen Lösungen und kreativen Ideen zum wirtschaftlichen Erfolg der Gruppe beizutragen“.

(PA)