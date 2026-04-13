Tesla erhält erste EU-Zulassung

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat in Niederlande erstmals eine Zulassung für seine Fahrassistenzsoftware in Europa erhalten. Die zuständige Behörde genehmigte den Einsatz eines Systems, das unter menschlicher Aufsicht einen Großteil der Fahraufgaben im Straßenverkehr übernehmen kann.

Die Software, bekannt als „Full Self-Driving“, ist in den USA bereits im Einsatz. In Europa darf sie nun zunächst eingeschränkt genutzt werden, wobei Fahrerinnen und Fahrer weiterhin die Kontrolle behalten müssen.

Die niederländische Kraftfahrzeugbehörde RDW sieht im richtigen Einsatz des Systems ein Potenzial zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Gleichzeitig könnte die Entscheidung als Signal für weitere Zulassungen in anderen europäischen Ländern dienen.