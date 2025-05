Teekanne trifft Frühling: “Bromance” geht weiter

Was im vergangenen Jahr als unerwartete Werbekooperation begann, wird 2025 fortgesetzt: Teekanne und Intersport bringen ihre Markenfiguren erneut gemeinsam auf die Bildschirme. Der neue Spot knüpft an die „Bromance“-Kampagne von 2023 an, in der die personifizierte Teekanne erstmals auf den damals als „Winter“ dargestellten Charakter von Intersport traf. Die aktuelle Kampagne rückt nun den „Frühling“ als neue Figur ins Zentrum der Erzählung – passend zum Start der Eistee-Zeit.

Setting am Wasser

In Szene gesetzt wird das Duo diesmal an einem Seeufer, wo sich die beiden Charaktere in entspannter Atmosphäre begegnen. Die TV- und Digital-Kampagne zeigt damit erneut eine humorvolle Inszenierung zweier sehr unterschiedlicher Markenwelten, verbunden durch die Idee einer saisonalen Freundschaft.

Konzipiert wurde die Kampagne erneut von der Wiener Kreativagentur DDFG, die beide Unternehmen betreut. Die Umsetzung im digitalen Raum liegt bei der Agentur LOOP mit Sitz in Salzburg. Die digitale Verlängerung erfolgt über Social Media, Reels und Memes – unter anderem über den Teekanne-Instagram-Kanal.

Kontinuität bei den Charakteren

Die Figur der Teekanne ist seit rund zwei Jahrzehnten fixer Bestandteil der Markenkommunikation von Teekanne. Mit der Kooperation mit Intersport wurde dieser Charakter im Vorjahr erstmals in eine dialogische Rolle gesetzt. Die kreative Idee, zwei Werbefiguren unterschiedlicher Marken aufeinandertreffen zu lassen, wurde in der Branche aufmerksam verfolgt und findet nun eine Fortsetzung.

Laut DDFG-Creative Director Peter Dirnberger basiert der Kampagnenerfolg auf der „Markenchemie“ der beiden Charaktere. LOOP-CEO Michael John verweist auf das Potenzial der Inszenierung in digitalen Kanälen: Die „Bromance“ funktioniere in sozialen Medien als leicht teilbare Geschichte.

Markenhintergrund

Teekanne produziert seit über 70 Jahren am Standort Salzburg und ist für den Vertrieb in Österreich und Osteuropa zuständig. Das Unternehmen versteht sich als nachhaltig ausgerichtet und arbeitet unter anderem mit Rainforest Alliance, Fairtrade und SOS-Kinderdorf zusammen. Intersport setzt in seiner Markenkommunikation auf saisonale Charaktere, die verschiedene Sportarten und Jahreszeiten personifizieren.

Die neue „Bromance“-Kampagne läuft ab 12. Mai 2025 im TV, auf Connected-TV-Plattformen und in digitalen Medien. Hier geht’s zum Clip auf Youtube.

(PA/red)