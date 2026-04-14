Technische Standards als Basis für den ESC

Wenn der Eurovision Song Contest 2026 in Wien stattfindet, steht nicht nur die Show im Mittelpunkt, sondern auch die umfangreiche Organisation dahinter. Damit ein Event dieser Größenordnung reibungslos abläuft, sind zahlreiche technische, organisatorische und sicherheitsrelevante Anforderungen zu erfüllen.

Eine zentrale Rolle spielen dabei einheitliche Standards. Sie sorgen dafür, dass unterschiedliche Systeme – von Bühnenbau über Ton- und Lichttechnik bis hin zu Sicherheits- und Infrastrukturkonzepten – miteinander kompatibel sind. Gerade bei internationalen Produktionen mit vielen Beteiligten schaffen sie eine gemeinsame Grundlage für Planung und Umsetzung.

Standards helfen zudem, Risiken zu minimieren und Abläufe zu koordinieren. Sie betreffen unter anderem Bühnentechnik, elektroakustische Systeme, Barrierefreiheit sowie Besucherführung und Sanitäranlagen. Die konkrete Anwendung liegt jedoch bei Veranstaltern und Behörden, abhängig vom jeweiligen Konzept.

Beispiele für relevante Normen sind etwa Vorgaben für Bühnentechnik, Audioausstattung, barrierefreies Bauen oder nachhaltiges Eventmanagement. Sie dienen als Leitlinien, um Sicherheit, Funktionalität und Qualität bei Großveranstaltungen sicherzustellen.

APA/RED.