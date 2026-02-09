Team E1NS ist neue Lead-Agentur von A1

A1 und Team E1NS – diese Partnerschaft passt schon rein namentlich gut zusammen. Team E1NS (eine Kooperation von Saint Elmos und Seso) wurde als neue Lead-Agentur von Österreichs Telekom A1 präsentiert und ist nun für von Marken- und Imagekommunikation über Kampagnenentwicklung bis zu digitalen Content Formaten zuständig. Das Team setzte sich in einem mehrstufigen Pitch gegen namhafte Agenturen aus dem gesamten DACH-Raum durch.

A1 nennt Gründe für die Agenturwahl

„Der österreichische Telekommunikationsmarkt ist stark umkämpft. Als Marktführer müssen wir noch klarer vermitteln, wofür A1 steht – wiedererkennbar und einzigartig. Mit Team E1NS haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision einer Digitalisierung im Dienste der Menschen teilt. Der strategische Ansatz überzeugt ebenso wie die klare kommunikative Umsetzung und der moderne Look, der A1 zukunftsfähig positioniert. Besonders stark waren die Ideen über klassische Kommunikation hinaus, die neue Zielgruppen und Plattformen für langfristige Markenentwicklung öffnen“ sagt Jiří Dvorjančanský, CEO A1 Österreich.

So wurde die neue Agentur ausgewählt

Im Rahmen von „Chemistry Meetings“ wurden 13 Agenturen zum Kennenlernen eingeladen. Nach diesem ersten Kennenlernen wurden vier Agenturen zum Pitch auf Basis eines umfangreichen Markenbriefings eingeladen. In einem weiteren Schritt wurden zwei Agenturen ausgewählt, die ihre Zugänge und Ideen vor dem A1 Top Management rund um A1 CEO Jiří Dvorjančanský präsentierten.

Kathrin Jesse, Team E1NS und CEO Saint Elmo’s Group zeigt sich stolz über den Etatgewinn. Über die Gesamthöhe wurde Stillschweigen vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, A1 langfristig klar, wiedererkennbar und zukunftsfähig im Markt zu positionieren.

(PA/red)