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Studie sieht raschen Einsatz humanoider Roboter

Einer aktuellen Studie zufolge könnten humanoide Roboter schon in wenigen Jahren verstärkt in Fabriken eingesetzt werden und den Arbeitsmarkt deutlich verändern.

16.04.2026 10:41
red04
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