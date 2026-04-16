Studie sieht raschen Einsatz humanoider Roboter

Humanoide Roboter könnten laut einer aktuellen Studie in naher Zukunft verstärkt in der Industrie eingesetzt werden. Die Analyse prognostiziert ein starkes Wachstum des globalen Robotikmarktes in den kommenden Jahren.

Langfristig könnte das Marktvolumen bis zu vier Billionen US-Dollar erreichen und damit eine ähnliche Größenordnung wie die Automobilbranche erzielen. Entscheidend sei dabei weniger die Frage nach dem „Ob“, sondern nach der Geschwindigkeit der Entwicklung.

Die Experten gehen davon aus, dass KI-gesteuerte und autonom arbeitende Roboter dazu beitragen können, arbeitsintensive Produktionsschritte wieder stärker nach Europa zu verlagern. Gleichzeitig könnten sie den Fachkräftemangel abmildern.

Fortschritte in Hard- und Software dürften zudem die Betriebskosten deutlich senken. Damit würde der Einsatz solcher Systeme wirtschaftlich attraktiver.

Europa verfüge grundsätzlich über die nötigen technologischen Voraussetzungen, müsse jedoch verstärkt investieren, um im internationalen Wettbewerb mit den USA und China mithalten zu können. Derzeit arbeiten bereits mehrere europäische Unternehmen an entsprechenden Lösungen im Bereich der physischen Künstlichen Intelligenz.

APA/Red.