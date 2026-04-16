Studie sieht raschen Einsatz humanoider Roboter
Einer aktuellen Studie zufolge könnten humanoide Roboter schon in wenigen Jahren verstärkt in Fabriken eingesetzt werden und den Arbeitsmarkt deutlich verändern.
16.04.2026 10:41red04
Einer aktuellen Studie zufolge könnten humanoide Roboter schon in wenigen Jahren verstärkt in Fabriken eingesetzt werden und den Arbeitsmarkt deutlich verändern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.Mehr Informationen
Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.Mehr Informationen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.Mehr Informationen