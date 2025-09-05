Stefan-Kenan Scheib neuer COO bei AUA

Der Aufsichtsrat der Fluggesellschaft hat Scheib, derzeit Head of Flight Operations bei Swiss, zum neuen COO bestellt. Er folgt auf Francesco Sciortino, der bereits am 1. September in den Vorstand von Lufthansa Airlines wechselte und dort als Hub Manager Frankfurt sowie Accountable Manager Lufthansa Airlines tätig ist.

Karriere in der Lufthansa Group

Scheib begann seine Laufbahn 1999 als First Officer auf Airbus A320 bei Lufthansa Airlines. Nach Stationen bei Germanwings in verschiedenen Führungsfunktionen, darunter Flugsicherheit und Crew Training, übernahm er 2017 die Leitung der Flugschule Bremen der Lufthansa Aviation Training. Ein Jahr später verantwortete er alle Flugschulen des Konzerns. Parallel absolvierte er ein MBA-Studium an der Hochschule Koblenz. Seit Juli 2021 leitet er den Flugbetrieb von Swiss.

Vorstandsteam neu aufgestellt

Mit dem Wechsel besteht das Vorstandsteam von Austrian Airlines ab Mitte September aus CEO Annette Mann und COO Stefan-Kenan Scheib. Mann verantwortet weiterhin die strategischen, finanziellen und vertrieblichen Bereiche, während Scheib künftig für sämtliche operativen Ressorts wie Flugbetrieb, Kabine, Bodendienste, Flight Safety, Crew Training, Technik, IT sowie Operations Planning & Steering zuständig ist.

Aufsichtsratschef Till Streichert bezeichnete Scheib als „ausgewiesenen Experten im Bereich Operations“ und zeigte sich überzeugt, dass er die „hervorragende Performance bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit fortsetzen wird“. CEO Annette Mann betonte die nahtlose Nachfolge und dankte Vorgänger Sciortino für „viereinhalb Jahre erfolgreicher Arbeit an der Spitze des operativen Betriebs“.

(PA/red)