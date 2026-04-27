RTL ordnet Führung nach Sky-Übernahme neu

Wenige Tage nach der Freigabe durch die EU hat die RTL Group die künftige Leitung von RTL Deutschland neu geregelt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der derzeitige RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter nach Abschluss der Übernahme von Sky Deutschland wie geplant die Führung des zusammengeführten Unternehmens als CEO übernehmen.

Weitere Personalentscheidungen

Mit dem Vollzug der Transaktion, der für den 1. Juni erwartet wird, sollen zudem Elke Walthelm und Michael Radelsberger von Sky Deutschland in die Geschäftsführung berufen werden. Bereits zuvor, zum 1. Mai, übernimmt Julia Kloke die Position der Finanzchefin bei RTL Deutschland. Sie wechselt von der Bertelsmann-Tochter Riverty. Im Zuge der Neubesetzung scheiden die bisherigen Manager Ingrid Heisserer und Carsten Schwecke aus dem Unternehmen aus. Die künftige Geschäftsführung soll sich aus Vertretern beider Unternehmen zusammensetzen und die Integration von RTL Deutschland und Sky Deutschland vorantreiben.

Stärkung im Wettbewerb

Die Europäische Kommission hatte die Übernahme letzten Mittwochabend ohne Auflagen genehmigt. Die RTL Group hatte ihre Pläne dafür bereits im Juni 2025 öffentlich gemacht. Mit der Übernahme verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Position im Streaming- und Fernsehmarkt auszubauen. Insbesondere gegenüber großen internationalen Anbietern soll die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und das Geschäft mit Abonnements weiterentwickelt werden.

(APA/red)