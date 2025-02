Staatspreis PR für „Pflege-Soap“ des waff

Im Rahmen der #PRGala wurden am 19. Februar 2025 in der Grand Hall des Erste Campus die besten PR-Projekte Österreichs prämiert. Der Staatspreis PR 2024, die höchste Auszeichnung für exzellente Kommunikationsarbeit, ging an den Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds waff für die Pflege-Soap „Nicht wieder Mary“. Die humorvolle Kampagne, bei der neue Zielgruppen für die Pflege gewonnen werden sollen, erzielte auf Social Media große Reichweiten und überzeugte die Jury mit ihrem kreativen Ansatz und messbaren Erfolgen in der Bewerbergewinnung.

Public Relations am Prüfstand

Neben dem Staatspreis wurde auch ein Sonderpreis der Jury vergeben. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Die richtige Adresse“ der Österreichischen Post AG, des Österreichischen Roten Kreuzes Tirol und des Landes-Feuerwehrverbands Tirol. Die Kampagne macht auf die Bedeutung gut lesbarer Adressen für schnelle Rettungseinsätze und reibungslose Paketzustellungen aufmerksam.

Den Austrian Young PR Award sicherten sich Sophie Kriegler und Emma Schrotshamer mit dem Projekt „Schreibe Geschichte“. Sie entwickelten ein PR-Konzept für das 50-jährige Jubiläum des Public Relations Verbands Austria (PRVA), das durch innovative Ansätze überzeugte und wie gerufen kam.

Neben diesen Hauptauszeichnungen wurden aus allen Nominierungen die besten Projekte in sechs Kategorien prämiert:

Corporate Communication, Produkt- und Service-PR: „50 Jahre Bundesliga“ – Österreichische Fußball-Bundesliga

CSR- und Nachhaltigkeitskommunikation: „A Few Degrees More“ – Leopold Museum-Privatstiftung & WIEN NORD Serviceplan

Gesellschaftliches Engagement & Diversity, Equity & Inclusion: „Equal Play Day Initiative für mehr Sichtbarkeit von Frauensport“ – win2day & Grayling Austria GmbH

Employer Branding: „ASFINAG – Choose your career“ – ASFINAG & Wien Nord Serviceplan

Interne Kommunikation: „Esidi’s Deadline – An A1 Strategy Escape Game“ – A1 Telekom Austria AG

Spezialprojekte & Innovationen: „Nicht wieder Mary – die Wiener Pflege-Soap“ – waff & BTTR GmbH

Gala-Einladung

Die #PRGala brachte über 200 Gäste aus der PR-Branche zusammen. Der Staatspreis PR wird jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) verliehen und würdigt herausragende Kommunikationsleistungen in Österreich. Die Organisation und Durchführung erfolgt durch den PRVA, der heuer ein rundes Jubiläum begeht. Statt einer feierlichen Gala setzt der Verband auf monatliche fachspezifische Events für seine Mitglieder.

(PA/red)