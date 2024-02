Staatspreis Marketing: Einreichung startet

Insgesamt kann in sechs Kategorien von Unternehmen, Agenturen oder Non-Profit-Organisationen eingereicht werden: Public Services & Non‐Profit Organisationen (NPO); Private Services (z. B. Finanzdienstleister oder Tourismus); Retailing/Handel; Manufacturing Industry (Produktion/Gewerbe/Industrie); Digital Marketing (inkl. Dialog‐Marketing) und Employer‐Branding.

Außerdem werden wieder drei Sonderpreise vergeben. Und zwar in den Kategorien Life Marketing (Experience Management/Brand Touchpoints), Young Businesses (Start‐Ups und neue Geschäftsfelder) und Sustainability (nachhaltige Marketingkonzepte mit ökologischen und/oder sozialen Aspekten).

Die eingereichten Projekte müssen im Zeitraum von Anfang 2022 bis Ende 2023 realisiert worden sein und einen signifikanten Unternehmenserfolg nach sich gezogen haben. Die Leistung sollte zudem einen klaren Bezug zum Standort Österreich aufweisen. Informationen und Einreichtool sind unter www.staatspreis‐marketing.at zu finden.

Übergeben wird der Staatspreis im Rahmen einer Gala am Tag des Marketing. Der findet in diesem Jahr am 17. Juni unter dem Motto The New Marketing World statt.