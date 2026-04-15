Springer kommt Übernahme des „Telegraph“ näher

Der Medienkonzern Axel Springer hat eine wichtige Hürde bei der geplanten Übernahme der britischen Zeitung The Telegraph genommen. Das zuständige Ministerium in Großbritannien hat nach Prüfung grünes Licht gegeben. Noch ausstehende Zustimmungen aus Irland und Österreich gelten als wahrscheinlich, der Abschluss wird im zweiten Quartal erwartet.

Springer-Chef Mathias Döpfner kündigte an, in Qualität und internationales Wachstum der Zeitung investieren zu wollen. Der Kaufpreis liegt bei rund 575 Millionen Pfund. Es wäre nach der Übernahme von Politico die zweitgrößte Investition in der Firmengeschichte. Ziel ist es, den „Telegraph“ zu einem führenden bürgerlich-konservativen Medium im englischsprachigen Raum auszubauen.

APA/Red.