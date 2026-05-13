Sittinger ersetzt Prantner im ORF-Stiftungsrat

Der Journalist Ernst Sittinger soll künftig das Land Steiermark im ORF-Stiftungsrat vertreten. Darauf haben sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) laut einer Aussendung verständigt. Die formale Entscheidung soll demnach in der kommenden Sitzung der steirischen Landesregierung fallen. Sittinger folgt auf Thomas Prantner, der vor rund einer Woche nach anhaltender Kritik zurückgetreten ist. Sowohl die Opposition im steirischen Landtag als auch der ORF-Redaktionsrat hatten seinen Rückzug aus dem obersten ORF-Gremium gefordert.

Zeitplan für die Bestellung

Aus dem Büro des Landeshauptmanns hieß es, dass die Bestellung Sittingers in der kommenden Woche in der Regierungssitzung beschlossen werden dürfte. Ziel sei es, dass er bereits an der nächsten Sitzung des Stiftungsrats am 11. Juni in Wien teilnehmen kann. Bei dieser Sitzung soll auch die neue ORF-Führung gewählt werden. Landeshauptmann Kunasek bezeichnete Sittinger als „Medienprofi“ und sprach ihm „Scharfsinn“ zu, mit dem er zur Erneuerung im ORF beitragen werde. Auch Khom betonte seine langjährige Erfahrung in der Medienbranche und verwies darauf, dass es in einer herausfordernden Zeit für den ORF Persönlichkeiten mit entsprechender Expertise brauche.

Langjährige Medienkarriere

Der 1966 geborene Journalist war rund 20 Jahre für die Kleine Zeitung tätig, zuletzt unter anderem als Ressortleiter, Kommentator und Mitglied der Chefredaktion. Zuvor arbeitete er unter anderem für den Standard und Die Presse. Für seine journalistische Arbeit wurde er mit dem Kurt-Vorhofer-Preis ausgezeichnet. Sittinger selbst kündigte an, seine neue Aufgabe „sorgfältig, sachgerecht und überparteilich im Interesse der steirischen Bevölkerung“ wahrzunehmen.

(APA/red)