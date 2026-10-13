Spezialagenturen werden wieder interessanter

Lange war die große Full-Service-Agentur das Versprechen, möglichst viele Kommunikationsaufgaben unter einem Dach abzudecken. Strategie, Kreation, Media, Digital, Social Media und PR sollten zusammenspielen, ohne dass der Kunde mehrere Dienstleister koordinieren muss. Dieses Modell ist nicht verschwunden, verliert aber für manche Aufgaben an Selbstverständlichkeit. Stattdessen wächst das Interesse an Agenturen, die sich auf einzelne Disziplinen konzentrieren und dort entsprechendes Spezialwissen mitbringen. Unternehmen suchen nicht unbedingt den einen Partner für alles, sondern zunehmend den passenden Experten für eine konkrete Aufgabe.

Tiefe statt Breite

Social Media, Performance Marketing, Influencer Marketing oder KI bringen jeweils eigene Plattformen, Technologien und Arbeitsweisen mit. Gerade in Bereichen, die sich schnell verändern, kann ein spezialisierter Partner aktuelles Know-how bieten, das sich nicht ohne Weiteres über ein möglichst breites Agenturportfolio abbilden lässt. Auch der Kostendruck spielt eine Rolle. Marketingbudgets werden genauer hinterfragt und Leistungen stärker auf ihren konkreten Beitrag geprüft. Statt ein umfangreiches Agenturpaket zu beauftragen, kann es für Unternehmen attraktiver sein, einzelne Leistungen gezielt einzukaufen und Budgets je nach Bedarf zu verteilen.

Mehr Spezialisten, mehr Abstimmung

Ein Netzwerk aus Spezialagenturen hat allerdings seinen Preis – nicht nur finanziell. Mehr Partner bedeuten auch mehr Schnittstellen. Zuständigkeiten müssen geklärt, Strategien abgestimmt und Ergebnisse zusammengeführt werden. Die gewonnene Expertise kann damit zusätzlichen Koordinationsaufwand erzeugen. Für Unternehmen stellt sich deshalb die Frage, wer den Überblick über die verschiedenen Disziplinen behält. Diese Rolle kann intern liegen oder bei einem strategischen Agenturpartner.

Was das für Full Service bedeutet

Für Full-Service-Agenturen bedeutet die Entwicklung nicht automatisch das Ende ihres Geschäftsmodells. Bei größeren Kampagnen oder umfassenden Markenaufgaben bleibt die Bündelung verschiedener Kompetenzen ein Argument. Gleichzeitig müssen sie ihren Mehrwert gegenüber einem Netzwerk aus Spezialisten deutlicher machen. Eine mögliche Antwort sind Kooperationen mit spezialisierten Partnern. Damit verschwimmt die Grenze zwischen Full Service und Spezialagentur zunehmend. Entscheidend ist weniger das Etikett als die Frage, welche Struktur zur jeweiligen Aufgabe passt. „Alles aus einer Hand“ gilt jedenfalls nicht mehr automatisch als größter Vorteil.

(red)