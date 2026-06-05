SpaceX plant Rekord-Börsengang

Die Raumfahrtfirma SpaceX will bei ihrem geplanten Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Nach Angaben der US-Börsenaufsicht soll der Ausgabepreis je Aktie 135 US-Dollar betragen. Damit würde das Unternehmen bereits zum Börsenstart mit knapp 1,8 Billionen US-Dollar bewertet werden.

Gründer Elon Musk behält trotz des Börsengangs die Kontrolle über das Unternehmen. Dank einer besonderen Aktienstruktur verfügt er weiterhin über mehr als 80 Prozent der Stimmrechte. Sein Anteil an SpaceX hätte auf Basis des Ausgabepreises einen Wert von rund 866 Milliarden US-Dollar. Zusammen mit seinen Beteiligungen an Tesla könnte Musks Vermögen rechnerisch die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten.

Investoren setzen bei SpaceX vor allem auf künftiges Wachstum und technologische Visionen. Musk wirbt unter anderem mit Plänen für bemannte Marsmissionen, eine Mondstadt und KI-Infrastruktur im All. Die wirtschaftlichen Kennzahlen fallen dagegen deutlich bescheidener aus: Im vergangenen Jahr verzeichnete SpaceX bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden US-Dollar einen Verlust von knapp 4,94 Milliarden US-Dollar. Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch die Entwicklung der Rakete Starship.

Als wichtigster Ertragsbringer gilt derzeit der Satelliteninternet-Dienst Starlink. Mit der angestrebten Bewertung würde SpaceX zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen und sogar den Börsenwert von Meta Platforms übertreffen. Anleger bewerten das Unternehmen damit vor allem nach seinem langfristigen Innovationspotenzial.