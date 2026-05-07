SpaceX plant Chipfabrik
Mit der geplanten „Terafab“ will SpaceX eigene Halbleiter für Musks Unternehmen produzieren und unabhängiger von asiatischen Zulieferern werden.
07.05.2026 9:46red04
Mit der geplanten „Terafab“ will SpaceX eigene Halbleiter für Musks Unternehmen produzieren und unabhängiger von asiatischen Zulieferern werden.
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