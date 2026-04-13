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Sicherheitsproblem bei OpenAI-Zertifizierung

Korrektur eines Entwicklerfehlers bei Mac-Apps – keine Hinweise auf Datenmissbrauch.

13.04.2026 10:19
red04
© Adobe

OpenAI hat ein Sicherheitsproblem bei der Zertifizierung seiner Anwendungen für das macOS eingeräumt. Ursache war ein Problem mit einem Entwicklerwerkzeug eines Drittanbieters namens Axios.

Nach Angaben des Unternehmens gibt es keine Hinweise darauf, dass Nutzerdaten abgeflossen sind oder Systeme kompromittiert wurden. Auch das geistige Eigentum sei nicht betroffen gewesen.

Das Unternehmen aktualisiert derzeit seine Sicherheitszertifizierungen. Nutzerinnen und Nutzer von Mac-Rechnern sollen ihre Anwendungen, darunter auch ChatGPT, auf die neueste Version aktualisieren, um mögliche Risiken durch gefälschte Apps zu vermeiden.

APA/Red.
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