Sery* feiert seinen Wiener Standort

1966 gegründet, gilt Sery* als älteste Werbeagentur Österreichs – und bleibt wohl gerade deshalb auf Zukunftskurs. Mit dem Schritt nach Wien setzte die Geschäftsführung ein Zeichen: dorthin, wo Kreativ- und Digitaltalente mit unternehmerischem Anspruch zusammentreffen. Die Leitung des neuen Standorts liegt bei Michaela Froschauer, Vertreterin der dritten Generation im Familienunternehmen. Damit verbindet sich Kontinuität mit Innovation.

„Vor einem Jahr haben wir uns entschlossen, den Weg nach Wien zu gehen – und das war die richtige Entscheidung. Hier konnten wir unser Portfolio erweitern und die digitale Kompetenz gezielt ausbauen“, sagt Geschäftsführerin Angelika Sery-Froschauer.

Markenwerkstatt mitten im Achten

Das Büro in der Piaristengasse – früher Atelier der Designerin Laura Karasinski – dient heute als kreative Markenwerkstatt und Zukunftshub. Von hier aus betreut Sery* nationale und internationale Unternehmen, darunter Burgerista, emporia, die Vinzenz Gruppe, containerdienst24.at, den Wirtschaftsbund Österreich und Knaus.

„Markenführung passiert längst nicht mehr nur auf klassischer Ebene. Wie sich Strategien erfolgreich in die digitale Welt übertragen lassen, haben wir in vielen Projekten bewiesen“, betont Standortleiterin Michaela Froschauer.

Klarheit als Leitmotiv

„Marken brauchen heute mehr denn je Charakter und Klarheit“, erklärt Angelika Sery-Froschauer. „Wer den nächsten Schritt gehen will, muss seine Stärken kennen – und offen für neue Märkte sein.“

Mit Wien schließt Sery* die Achse Leonding–Wien–München und positioniert sich dreifaltig.

