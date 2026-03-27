ServusTV setzt auf Exklusivität

ServusTV richtet seine Strategie neu aus und zeigt hochkarätige Sportevents wie Formel 1, MotoGP oder Fußball-Weltmeisterschaften künftig nicht mehr über Joyn. Stattdessen sollen diese Inhalte exklusiv im eigenen TV-Programm sowie auf der Streamingplattform ServusTV On verfügbar sein. Ziel ist es, die digitale Reichweite gezielt über eigene Kanäle zu stärken. Die Mediathek bleibt jedoch weiterhin auf Joyn abrufbar.

Auch der ORF ist aktuell noch mit seinen Inhalten auf Joyn vertreten, prüft jedoch die Zusammenarbeit angesichts wachsender Herausforderungen im Medienmarkt. Dabei spielen insbesondere Fragen rund um Rechte und faire Vergütung eine zunehmend wichtige Rolle.

Im Audiobereich wurde der Ö3-Podcast-Award bereits zum sechsten Mal vergeben. Als Gewinner ging der Podcast „Liebreizend Extreme“ hervor, der Einblicke in den Familienalltag eines Tiroler Paares gibt. Insgesamt standen rund 1.300 Podcasts zur Auswahl, über die zehntausende Fans abstimmten.

Große Reichweiten erzielte der ORF erneut mit der Ski-Weltcup-Saison: Insgesamt kamen rund 5,9 Millionen Menschen mit den Übertragungen in Kontakt. Besonders beliebt waren Rennen wie der Nachtslalom in Schladming oder die Klassiker in Kitzbühel.

Ein Jubiläum feiert zudem das Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“, das seit 2016 auf Sendung ist. Die Sendung erreicht weiterhin ein breites Publikum und konnte zuletzt sogar neue Bestwerte erzielen.

APA/Red.