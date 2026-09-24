Servus Media steigt ins Radiogeschäft ein

Servus Media erweitert sein Mediengeschäft um Radio. Noch heuer soll gemeinsam mit dem Salzburger Privatsender Welle 1 der bundesweite Radiosender „Servus Radio“ starten. Für das Vorhaben könnte die Lizenz von oe24 Radio übernommen werden. Sie gehört zu den derzeit drei bundesweiten Privatradiolizenzen in Österreich neben Kronehit und 88.6.

Verkauf der Lizenz dementiert

Ob tatsächlich ein Verkauf der oe24-Radio-Lizenz bevorsteht, ist allerdings offen. Gegenüber dem Standard dementierte Niki Fellner, Geschäftsführer der oe24 Media Group, einen Verkauf. Auf eine Anfrage der APA reagierte er zunächst nicht. Wie das Programm von „Servus Radio“ aussehen soll, will Servus Media erst vor dem Sendestart bekannt geben. Dietmar Otti, Global Head von Red Bull Media, sprach von einem Einstieg, mit dem die eigenen Inhalte künftig österreichweit auch über Radio verbreitet werden sollen.

Welle 1 bleibt bestehen

Welle 1 bringt nach Angaben der Beteiligten seine Erfahrung aus dem österreichischen Privatradiomarkt in die geplante Partnerschaft ein. Geschäftsführer Stephan Prähauser kündigte ein „unverwechselbares, modernes Radioprogramm“ an. Welle 1 soll auch nach dem Start von „Servus Radio“ bestehen bleiben. Damit würde Servus Media neben Fernsehen, Online und Print künftig auch im bundesweiten Privatradio vertreten sein.

(APA/red)