Serviceplan übernimmt Mehrheit von Campaigning Bureau

Gegründet wurde das Campaigning Bureau 2012. Um in erster Linie das zu tun, was der Name nahe legt: Politische Kampagnen. Doch schon seit einiger Zeit hat man sich auf Wirtschaftskunden verlegt. Und Gründer Philipp Maderthaner zog sich vom operativen Geschäft zurück. Nun verkaufte er 51 Prozent seines Bureaus an die Serviceplan-Gruppe mit Hauptsitz in München. Selbst verbleiben ihm noch 39 Prozent der Anteile. Die restlichen 10 Prozent hält weiterhin Stefanie Winkler-Schloffer, die auch als Geschäftsführerin des Campaigning Bureau an Bord bleibt. Maderthaner dagegen bekommt eine Position im neu geschaffenen Beirat der Serviceplan Gruppe Österreich.

„Das Angebot des Campaigning Bureau ist eine tolle Ergänzung und Erweiterung unseres Portfolios am Standort Österreich – und perspektivisch auch in weiteren Ländern. Ihre technologie- und softwarebasierten Leistungen ermöglichen hochaktivierendes Campaigning, das Zielgruppen passgenau erreichen kann”, so Markus Noder, Managing Partner International Serviceplan, zum Erwerb.