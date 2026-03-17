Medienkompetenz-Monitoring startet

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) hat mit dem „Medienkompetenz-Monitoring“ eine neue, regelmäßig erscheinende Publikation vorgestellt. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen rund um Medienwissen, Nutzung, Kritik und Gestaltung übersichtlich aufzubereiten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Die Broschüre wird von der Servicestelle Medienkompetenz erstellt und fasst Erkenntnisse aus ihrer laufenden Arbeit zusammen. Sie bietet einen Überblick über Projekte, Studien, Veranstaltungen und Organisationen im Bereich Medienkompetenz und stellt auch nationale sowie internationale Initiativen als Beispiele guter Praxis vor.

Laut RTR-Geschäftsführer Wolfgang Struber richtet sich das Angebot an alle, die ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Medien verbessern oder dieses Wissen weitergeben möchten.

Hintergrund ist die wachsende Bedeutung von Medienkompetenz in einer digitalen Informationsgesellschaft. Ein bewusster und kritischer Umgang mit Inhalten hilft dabei, Desinformation, Hassrede oder versteckte Werbung besser zu erkennen.

Mit dem neuen Monitoring erweitert die Servicestelle ihr bestehendes Angebot, zu dem auch der Medienkompetenz-Atlas und ein jährlicher Bericht zu aktuellen Schwerpunktthemen zählen.

APA/Red.