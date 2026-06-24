Husqvarna: Intelligentes Mähen neu gedacht

Seit Frühjahr 2026 sind mit dem Automower® 308V und 312V zwei kabellose Modelle von Husqvarna erhältlich, die Kameraerkennung und künstliche Intelligenz in private Gärten bringen. Die Geräte verbinden präzises Mähen mit intelligenter Navigation – und machen Installation und Bedienung deutlich einfacher.

Mit den Modellen 308V und 312V zeigt Husqvarna, wie viel Technik heute in einem Mähroboter steckt. Produziert in Europa, bauen sie auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Mährobotik auf und kombinieren diese mit moderner KI-gestützter Objekterkennung. Im Zentrum steht eine integrierte Kamera, die gemeinsam mit künstlicher Intelligenz Hindernisse erkennt und umfährt – für ein gleichmäßiges und zuverlässiges Schnittbild.

Orientierung im Garten

Die integrierte Kamera erkennt Hindernisse wie Spielzeug, Werkzeuge oder Gartenmöbel in Echtzeit. Der Mähroboter fährt nicht dagegen, sondern bremst rechtzeitig ab oder weicht aus. Gleichzeitig hilft die Kamera auch bei der Navigation – besonders in Bereichen, in denen Satellitensignale schwächer sind, etwa unter Bäumen oder nahe an Gebäuden. Solange der Automower® Gras erkennt, setzt er seine Arbeit zuverlässig fort.

Direkt per App einrichten

Ein großer Vorteil der 308V- und 312V-Modelle: Sie kommen ohne Begrenzungskabel aus. Die Einrichtung erfolgt kabellos über WLAN und die Automower® Connect App. Der Rasen bleibt unberührt, die Installation ist schnell erledigt. In der App lassen sich Mähzeiten festlegen, Zonen definieren oder Bereiche wie Blumenbeete gezielt auslassen. Die Navigationsdaten werden über die Husqvarna Cloud aktualisiert. Die Bilddaten der Kamera werden dabei direkt im Gerät verarbeitet und nicht in die Cloud übertragen.

Leise, kompakt und für den Alltag gemacht

Trotz der zusätzlichen Technik bleiben die Automower®-Modelle angenehm leise und eignen sich besonders für kleinere bis mittelgroße Gärten in Wohngebieten oder stadtnahen Lagen. Die Geräte arbeiten selbstständig, kehren bei Bedarf zur Ladestation zurück und benötigen nur wenig Wartung im Alltag. „Husqvarna verbindet jahrzehntelange Erfahrung mit zukunftsweisender Technologie. Das Ergebnis ist eine Modellgeneration, die durch ihre kompakte Bauweise, moderne technische Lösungen und ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt“, erklärt Johannes Viertlmayr, Country Manager bei Husqvarna Österreich. Die Marke ist seit 1689 aktiv und gilt als Pionier bei Mährobotern und Motorsägen – für einen schönen Garten, ohne großen Aufwand.

Die Modelle im Überblick

Automower® 308V

bis 800 m² Flächenleistung

KI-Vision-Technologie

Steigung bis 40 %

WLAN & Bluetooth®

Mähmuster: Streifen, Schachbrett, Dreieck

UVP: 1.399 €

erhältlich bei autorisierten Husqvarna Fachhändlern und im Onlineshop

Automower® 312V

bis 1.200 m² Flächenleistung

KI-Vision-Technologie

Steigung bis 40 %

WLAN & Bluetooth®

Mähmuster: Streifen, Schachbrett, Dreieck

UVP: 1.699 €

erhältlich bei autorisierten Husqvarna Fachhändlern und im Onlineshop

(Entgeltliche Einschaltung)