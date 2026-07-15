Die Heimatzeitung auf dem Weg in die Zukunft

Gemessen an der Einwohnerzahl ist der Osttiroler Bote die erfolgreichste Kauf-Wochenzeitung Österreichs. Es gibt kaum einen Haushalt im Bezirk Lienz der den „Osttiroler“ – so nennen ihn die Einheimischen – nicht auf seinem Küchentisch liegen hat. Die Zeitung wurde im Jahr 1946 gegründet, um die Essensausgabe in der Nachkriegszeit zu organisieren. Und sie ist heute, 80 Jahre später, noch immer eine Institution. Die Zeitung mit dem Glocknerkreuz im Logo profitiert vor allem von einer Sache: Das Redaktionsteam betreibt seit Jahrzehnten Regionaljournalismus mit Leib und Seele. Das heißt: Hinfahren, wo die Künstliche Intelligenz nicht hinkommt und Nachfragen, wenn es angenehmer wäre, nicht nachzufragen. Vor allem aber setzt man den Fokus auf „good news“ – schöne Reportagen und Porträts also. „Was nicht heißt, dass wir nicht auch unangenehme Fragen stellen“, sagt Chefredakteur Michael Egger. Er forcierte mit seinem Team zuletzt Exklusiv-Geschichten und Politiker-Interviews.

Das Print-Produkt ist nach wie vor das Aushängeschild des Osttiroler Boten. Den Schritt ins Digitale wagte die Heimatzeitung in den vergangenen Jahren trotzdem. Aus derlangjährigen Online-Plattform osttirol-online.at wurde osttirolerbote.at. Eine Plattform, die alle Stückeln spielt – und sich daher auch nicht vor den großen Konzernen der österreichischen Medienlandschaft verstecken muss. Online fährt man jedoch eine andere Schiene als in der Printzeitung. Die Zauberwörter heißen Aktualität, Kreativität, Video und Audio. Der Osttiroler Bote setzt wie kaum ein anderes Regionalmedium auf Bewegtbild. Reporter aus der Region stehen dabei vor der Kamera – und bringen den Osttiroler Lokalkolorit ins Internet. Das Team von Radio Osttirol, es gehört ebenfalls zum Verlag, komplettiert das Portal mit qualitativ hochwertigen, und mehrfach ausgezeichneten, Audiobeiträgen. Abgerundet wird die Plattform mit täglich aktualisierten Wetterprognosen, einem Eventkalender und einem vielfach geklickten Radio-Webplayer.

Der Osttiroler Bote ist Kult. Und weil er fast auf jedem heimischen Küchentisch liegt, erreicht man mit dem klassischen Printprodukt auch – entgegen dem Trend – junges Publikum. Mit Schulprojekten versuchte das Team zuletzt, diese Bindung zu intensivieren.

Jetzt die Zukunft des Osttiroler Boten mitbestimmen

Um diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, sucht die Osttiroler Bote Medienunternehmen GesmbH momentan eine erfahrene journalistische Persönlichkeit als Chefredakteurin bzw. Chefredakteur (m/w/d), die oder der die inhaltliche Ausrichtung des Hauses verantwortet und dessen Zukunft aktiv mitgestaltet.

In dieser Funktion tragen Sie die inhaltliche Verantwortung für den Osttiroler Boten, die digitalen Angebote des Verlages sowie die Buch-Neuerscheinungen. Sie setzen journalistische Schwerpunkte, entwickeln Themen weiter und sorgen gemeinsam mit einem engagierten Redaktionsteam dafür, dass die Geschichten der Region sichtbar werden. Neben eigenständiger Recherche und dem Verfassen von Berichten und Kommentaren gestalten Sie die Weiterentwicklung der redaktionellen Strukturen und treiben insbesondere die Vernetzung der verschiedenen Medienkanäle sowie den Ausbau crossmedialer Arbeitsweisen voran.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit mehrjähriger journalistischer Erfahrung im Printbereich und fundierten Kenntnissen im Online-Journalismus. Organisationsstärke, Kommunikationsfähigkeit und Führungskompetenz sind ebenso gefragt wie Kreativität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit einem regional verwurzelten Medienunternehmen neue Ideen zu entwickeln.

Geboten wird eine verantwortungsvolle Position mit großem Gestaltungsspielraum und langfristiger Perspektive. Die Anstellung erfolgt nach dem Kollektivvertrag für Redakteure österreichischer Tages- und Wochenzeitungen sowie redaktionelle digitale Angebote. Das Einstiegsgehalt beträgt 4.900 Euro brutto monatlich. Zusätzlich steht ein Dienstfahrzeug mit möglicher Privatnutzung zur Verfügung. Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Der Arbeitsbeginn ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen. Interessierte Journalistinnen und Journalisten werden eingeladen, ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens Montag, 20. Juli 2026, an die Osttiroler Bote Medienunternehmen GesmbH zu senden.

Kontakt:

Osttiroler Bote Medienunternehmen GesmbH

z. H. Geschäftsführer Karl Libiseller

Schweizergasse 26, 9900 Lienz

E-Mail: *protected email*

(Entgeltliche Einschaltung)