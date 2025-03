RTL startet AdManager für Kampagnen in Europa

Die RTL AdAlliance erweitert ihr digitales Portfolio und bringt mit dem AdManager eine neue Self-Service-Plattform auf den Markt. Die Lösung soll die Buchung von Werbung in Premium-Umfeldern vereinfachen und mehr Transparenz im Media-Einkauf bieten. Neben TV- und Video-Inventaren umfasst das Netzwerk auch klassische Display-Werbung auf über 5.000 Websites. Damit positioniert sich der AdManager als Ergänzung, aber nicht als Ersatz für bestehende Werbeplattformen.

Zugang zu Premium-Werbeinventaren

Mit dem AdManager erhalten Werbetreibende Zugang zu einer breiten Palette von Werbeformaten – darunter ATV (Addressable TV), CTV (Connected TV), BVOD (Broadcaster Video-on-Demand) sowie klassische Display-Anzeigen. Das Inventar stammt von führenden europäischen Medienhäusern, darunter RTL, Warner Bros. Discovery und Viaplay.

Durch eine Kooperation mit DanAds, einem Anbieter für AdTech-Infrastrukturen, wird der gesamte Werbeprozess von der Buchung bis zur Performance-Messung automatisiert. Laut RTL AdAlliance soll die Kampagnenplanung so intuitiv wie Social-Media-Ads gestaltet sein.

Ab Juli 2025 ist auch der österreichische Vermarkter IP Österreich in die Plattform integriert.

Globale Werbenetzwerke

Während Google und Meta den digitalen Werbemarkt dominieren, positioniert sich der AdManager als europäische Alternative für Bewegtbild- und Display-Werbung. Allerdings bleibt fraglich, ob das Angebot groß genug ist, um Google Ads oder programmatische DSPs zu ersetzen.

Die Einbindung von 5.000 Websites klingt zwar nach einer umfassenden Reichweite, doch viele Werbekunden werden weiterhin auf Google Ads setzen müssen, um eine breitere digitale Präsenz sicherzustellen. Zudem sind Anbieter wie Goldbach mit vergleichbaren Netzwerken bereits am Markt aktiv. Statt einer Konsolidierung könnte der AdManager eine weitere Plattform sein, die parallel zu bestehenden Lösungen genutzt wird.

Ergänzung, keine Revolution

Der RTL AdManager bietet Werbetreibenden eine zusätzliche Möglichkeit, Premium-Inventare einfach und direkt zu buchen – insbesondere für Bewegtbildwerbung in sicheren Umfeldern. Die Plattform kann aber nicht als vollständige Alternative zu bestehenden Werbesystemen betrachtet werden. Vielmehr ergänzt sie bestehende Strategien und richtet sich an Unternehmen, die gezielt in europäischen Qualitätsmedien werben möchten.

Die Fragmentierung des Marktes wird durch den AdManager nicht unbedingt verringert – für Werbetreibende bedeutet das: mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Komplexität in der Kampagnenplanung.

(PA/red)