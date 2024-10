IP Österreich ab 2025 in RTL AdAlliance integriert

Die RTL Group erweitert ihr Tochterunternehmen ab Juli 2025 um den Multichannel-Vermarkter IP Österreich und verbindet dessen Portfolio gänzlich mit der RTL AdAlliance. Bis Mitte 2025 ist die Integration in das RTL-Markenbild vorgesehen.

Im Zuge der Integration wird Oliver Vesper, Chief Digital Officer und Deputy CEO von RTL AdAlliance, als Co-Geschäftsführer an Bord gehen. „Ich freue mich, mit Walter Zinggl, einer echten Führungspersönlichkeit, und seinem Team bei IP Österreich noch enger zusammenzuarbeiten“, kommentiert Vesper diesen Schritt. „Perspektivisch werden eir noch mehr als ein gemeinsames Unternehmen denken und agieren. Das gehen wir offensiv an und haben mit der RTL AdAlliance einen internationalen Partner an unserer Seite, der für zusätzliche Impulse sorgen wird“, so Zinggl zur neuen Struktur.

Die alleinige Eigentümerschaft durch Abkauf der 50-Prozent-Anteile von Krone Media Aktiv soll auch Werbekunden durch den erweiterten Zugang zum Werbeinventar profitieren lassen. Ab Jahreswechsel gehören hierzu beispielsweise die Warner-Bros.-Discovery-Sender TLC und DMAX.

„In 2025 werden wir eine Digitalinitiative starten, die den vollen Zugriff auf das internationale Total-Video-Portfolio der RTL AdAlliance, inklusive Adressable TV sowie zusätzliche Reichweite, ermöglicht“, kündigt Vesper an.