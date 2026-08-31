RTL setzt „Unter uns“ nach über 30 Jahren ab

Nach mehr als 30 Jahren endet die RTL-Serie „Unter uns“. Der Sender teilte am heutigen Montag mit, dass die Produktion der Dailysoap nach dem Jahresende 2026 nicht weitergeführt wird. Bereits produzierte Folgen werden noch vollständig bei RTL und RTL+ ausgestrahlt. Die aktuelle Staffel läuft bis März 2027.

Veränderte Rahmenbedingungen

RTL begründet das Ende mit der strategischen Weiterentwicklung des Nachmittags- und Vorabendprogramms. Dabei verweist der Sender auf veränderte wirtschaftliche Bedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung und die künftige Ausrichtung des Programmplatzes. „Unter uns“ ist seit November 1994 werktags bei RTL zu sehen. Die Serie wird in Köln produziert und spielt in der fiktiven Schillerallee. Bislang sind fast 8.000 Folgen entstanden. „Unter uns“ zählt zu den am längsten laufenden Serien im deutschen Fernsehen. Bei RTL läuft nur „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) länger. Die Serie startete 1992.

Ufa prüft Zukunft der Serie

Ob mit dem Ende bei RTL auch die Serie selbst endet, ist noch nicht entschieden. Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama prüft nach eigenen Angaben, ob es eine Möglichkeit gibt, „Unter uns“ fortzuführen. Ufa-CEO Sascha Schwingel erklärte, die Serie sei weiterhin eine starke fiktionale Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und weiterem Erzählpotenzial. „Unter uns“ sei weit mehr als eine tägliche Serie. Die Schillerallee sei seit mehr als 30 Jahren ein Ort für Figuren, Themen und Geschichten, die Menschen bewegen und begleiten. Diese Geschichten seien für Ufa noch nicht auserzählt.

(APA/red)