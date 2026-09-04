Netflix erhöht Abo-Preise in Österreich

Netflix hebt in Österreich nach zwei Jahren erneut die Preise an. Das Basis-Abo kostet künftig 10,99 Euro im Monat. Bisher waren dafür 8,99 Euro fällig. Auch die Preise für Standard und Premium steigen.

Alle Abos werden teurer

Beim Standard-Abo erhöht sich der monatliche Preis von 13,99 auf 15,99 Euro. Das Angebot umfasst Full-HD-Bildqualität und erlaubt die Nutzung auf einer geringeren Zahl von Geräten gleichzeitig. Das Premium-Abo kostet künftig 21,99 Euro statt bisher 19,99 Euro. In diesem Modell sind unter anderem 4K-Bildqualität und 3D-Sound enthalten.

Werbe-Abo kommt 2027

Das werbefinanzierte Abo ist in Österreich noch nicht verfügbar. Netflix will das Modell im kommenden Jahr auch hier anbieten. In Deutschland steigt der Preis für das Werbe-Abo von 4,99 auf 6,99 Euro monatlich.

Höhere Gebühren für zusätzliche Nutzer

Netflix verlangt seit der Einschränkung des Account-Sharings eine zusätzliche Gebühr für Personen, die ein Konto nutzen, aber nicht im selben Haushalt leben. In Deutschland steigt diese Gebühr beim Werbe-Abo von 3,99 auf 4,99 Euro. Bei den beiden anderen Abo-Modellen werden künftig 5,99 Euro statt bisher 4,99 Euro pro zusätzlichem Nutzer verlangt.

Preise zuletzt 2024 erhöht

Netflix hatte die Preise in Österreich und Deutschland zuletzt im April 2024 angehoben. Der Streamingdienst hat seine Abopreise in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht. Zur Begründung verweist das Unternehmen auf die Weiterentwicklung seines Angebots. Netflix erklärt dazu: „Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen, bitten wir sie gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen.“ Bisher akzeptierten genug Kunden die höheren Preise, dass das Geschäft von Netflix weiter wächst.

(APA/red)