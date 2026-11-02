Radio-Knaller: oe24 hievt Antenne ins Boot

Im österreichischen Radiomarkt werden die Kräfte neu verteilt: oe24 und die Antenne Gruppe legen ihre digitalen Angebote zusammen. Das gemeinsame Portfolio umfasst künftig zehn Radioprogramme, zehn Digital-Channels und sieben Podcast-Formate. Die Kooperation startet am 1. November. Nach Unternehmensangaben erreichen die beteiligten Sender gemeinsam mehr als 500.000 Hörer täglich. Damit entsteht die nach eigenen Angaben größte Digital-Radio-Gruppe Österreichs.

Die Antenne Gruppe bringt drei bundesweit empfangbare Digital-Sender in die Zusammenarbeit ein: Antenne Österreich, Antenne Hit und Schlager Antenne. Zum 1. Jänner 2027 soll ein weiteres digitales Antenne-Programm hinzukommen. Neben den bundesweiten Angeboten umfasst das Portfolio fünf regionale Sender: Antenne Tirol, Antenne Salzburg, Antenne Oberösterreich, Antenne Niederösterreich und Antenne Wien. Die vier bundesweiten Antenne-Programme sind österreichweit digital empfangbar.

oe24 setzt auf DAB+ und Online-Audio

Auch oe24 baut seine digitale Radioverbreitung weiter aus. oe24 Radio ist österreichweit über DAB+ zu hören, in Wien bleibt das Programm zusätzlich als oe24 Wien über die klassische terrestrische Verbreitung verfügbar. Gleichzeitig kommt es zu einer Veränderung bei den analogen Sendestandorten: Diese gehen von oe24 an die WELLE 1 Gruppe über. Damit konzentriert sich oe24 bei der weiteren Radioentwicklung verstärkt auf digitale Verbreitungswege.

Zehn Channels und sieben Podcast-Formate

Neben den klassischen Radioprogrammen soll vor allem das Online-Angebot wachsen. oe24 stellt dafür künftig zehn spezialisierte Digital-Channels bereit und bündelt seine Podcast-Produktionen in einer eigenen Audio-World. Zum Angebot zählen der tägliche Nachrichten-Podcast oe24 Daily, Fellner! Live sowie der NextGen-Podcast. Die Formate sollen unterschiedliche Themen und Zielgruppen abdecken und das Audio-Angebot über das lineare Radioprogramm hinaus erweitern.

Für oe24-CEO Niki Fellner ist die digitale Verbreitung ein zentraler Bestandteil der künftigen Radiostrategie. Die Hörer sollen über DAB+ weiterhin klassisches Radio nutzen können, daneben stehen Audio-Streams und Podcasts auf Abruf zur Verfügung. „Die Zukunft des Radios ist digital: Wir wollen unsere Hörer künftig genau dort erreichen, wo sie sind“, erklärt Fellner.

Sylvia Buchhammer, Geschäftsführerin der Antenne Gruppe, sieht in der Kooperation eine Möglichkeit, Reichweite, Innovationskraft und digitales Know-how zusammenzuführen. Damit wolle man nicht nur auf die Entwicklungen im Radiomarkt reagieren, sondern die digitale Weiterentwicklung des Mediums aktiv mitgestalten.

(PA/red)