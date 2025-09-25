Radio Arabella erweitert Führungsteam

Christian Trinkl, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Programmleitung von Radio Arabella. Neben seiner Rolle als Host des „Mehr Musik Morgen“ verantwortet er künftig die strategische Ausrichtung der vier Formate Radio Arabella 80er, 90er WOW, arabella HOT und arabella MAGIC.

Programmchef

Trinkl betont, Radio bleibe das Medium, das Emotionen in Sekunden transportiere: „Wir wollen große Gefühle innerhalb weniger Sekunden. Radio schafft das.“ Unterstützt wird er von einem erfahrenen Trio: Vera Brandner (Chefin vom Dienst) sorgt für den redaktionellen Alltag, Thomas Kaltseis steuert On-Air-Promotion und Design, während Markus Feitzinger die Produktentwicklung verantwortet.

Zur Person

Der gebürtige Niederösterreicher startete seine Laufbahn im Journalismus, wurde als „Lokaljournalist des Jahres“ ausgezeichnet und führte MeinBezirk Niederösterreich als Chefredakteur. Nach Stationen bei Ö3 wechselte er zu Radio Arabella Niederösterreich, ehe er 2023 als Moderator der Morgenshow „Mehr Musik Morgen“ die gesamte Sendergruppe prägte.

(PA/red)