Qualcomm gewinnt KI-Kunden

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat wichtige Kunden für seine neuen KI-Prozessoren gewonnen. Zu den Abnehmern zählen Microsoft sowie Meta, der Mutterkonzern von Facebook. Damit unternimmt Qualcomm einen weiteren Schritt, um im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz in Rechenzentren Fuß zu fassen.

Microsoft plant den Einsatz von Qualcomm-Chips, die auf Technologien aus dem Smartphone- und Laptopbereich basieren. Diese sollen eine kostengünstigere Alternative zu etablierten Hochleistungs-Lösungen anderer Anbieter darstellen.

Meta wiederum setzt auf die neuen Dragonfly-C1000-Prozessoren, die speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt wurden. Darüber hinaus konnte Qualcomm nach eigenen Angaben zwei weitere Großkunden für Spezialchips gewinnen, deren Namen jedoch nicht bekanntgegeben wurden.

Der Markt für KI-Chips wird derzeit vor allem von Nvidia sowie spezialisierten Anbietern und Eigenentwicklungen großer Technologiekonzerne geprägt. Qualcomm versucht seit einiger Zeit, sich in diesem schnell wachsenden Segment zu etablieren. Die ersten Auslieferungen der neuen Prozessoren sollen noch vor Jahresende beginnen.

Analysten sehen in dem Vorstoß beträchtliches Potenzial. Schätzungen zufolge könnten die neuen KI-Produkte Qualcomm in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe bescheren.

APA/Red.