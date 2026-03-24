Publicis Media führt Neugeschäft 2025 an

Im aktuellen Global New Business Barometer (NBB) 2025, veröffentlicht von der Marktforschungsfirma COMvergence, behauptet sich Publicis Media klar an der Spitze der globalen Medienagenturen. Die Analyse umfasst 49 Länder und mehr als 4.400 Media-Account-Bewegungen mit einem Gesamtvolumen von 37,4 Milliarden US-Dollar.

Überblick über die Zahlen

Publicis Media erzielte im Jahr 2025 insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar an neuen Kundenumsätzen. Damit entfällt etwa ein Drittel aller Media-Ausgaben, die zwischen Agenturen verschoben wurden. Zu den größten gewonnenen Mandaten zählen unter anderem Coca-Cola in Nordamerika sowie 14 weitere globale und regionale Accounts wie Aldi, Dropbox, Goodyear, LinkedIn und PayPal. Hinter Publicis Media folgen Mediabrands, Dentsu, Havas Media Network und Omnicom Media (OMG) mit Neugeschäftsergebnissen zwischen etwa 1,3 und 1,8 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu verzeichnete WPP Mediafür 2025 sowohl beim Gesamt- als auch beim Nettoneugeschäft negative Zahlen und verlor rund 6,9 Milliarden US-Dollar des überprüften Media-Spendings.

Netzwerk- und Agenturebene

Auf der Ebene einzelner Agenturnetzwerke liegt Starcom an der Spitze mit 2,7 Milliarden US-Dollar an gewonnenen Media-Budgets. Dicht gefolgt von Initiative (2,4 Milliarden) und Spark Foundry (2,1 Milliarden). Auch bei den Nettogewinnen führt Starcom vor Spark Foundry und Initiative. Die durchschnittliche Retention-Rate – also der Anteil der gewonnenen Mandate, die langfristig erhalten blieben – lag bei nur 21 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Wert der letzten acht Jahre. Initiative zeigte die beste Retentionsleistung aller Netzwerke.

Beitrag unabhängiger Agenturen

Unabhängige Agenturen erzielten insgesamt rund 5 Milliarden US-Dollar an neuen Media-Budgets. Zu den erfolgreichen Mandaten zählen unter anderem Horizon Media (Spectrum), Peloton und StarzPlay. Auch kleinere, spezialisierte Agenturen konnten einzelne strategisch wichtige Kunden gewinnen, darunter Accenture Song in Australien. Das COMvergence-Barometer gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Medien- und Werbebranche. Die Zahlen von 2025 zeigen, dass das Neugeschäft zunehmend bei wenigen großen Netzwerken konzentriert ist, während die niedrigen Retentionsraten auf einen härteren Wettbewerb hinweisen.

(red)