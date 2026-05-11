Neuer Radiosender AIR setzt auf bilinguales Programm

Zum Start des Eurovision Song Contest wird das digitale Hörfunkangebot in Österreich um einen neuen Sender erweitert. Austrian International Radio (AIR) ist ab sofort im Großraum Wien über DAB+ empfangbar. Zusätzlich wird das Programm als Online-Stream verbreitet. Der Sender ist nach behördlicher Genehmigung auf Sendung und ergänzt das bestehende DAB+-Angebot um ein internationales Format. Die technische Reichweite umfasst Wien, Niederösterreich Süd sowie das Nordburgenland und kann rund 3,3 Millionen Menschen erreichen.

Bilinguales Radiokonzept

Austrian International Radio setzt auf ein zweisprachiges Programm in Deutsch und Englisch. Der Anteil englischsprachiger Inhalte liegt derzeit bei etwa 15 Prozent und soll schrittweise auf bis zu 50 Prozent erhöht werden. Das Programm richtet sich sowohl an ein österreichisches Publikum als auch an internationale Hörer, darunter Fachkräfte, Studierende und Touristen.

Erweiterung der Programmvielfalt

Mit dem neuen Sender wird das bestehende DAB+-Angebot inhaltlich erweitert. Der digitale Übertragungsstandard DAB+ soll eine breite Programmvielfalt innerhalb des verfügbaren Frequenzspektrums ermöglichen. Das Angebot umfasst unterschiedliche Musikrichtungen wie Pop, Rock, Klassik, Electronic und Schlager sowie Informations- und Gesprächsformate mit Interviews, Nachrichten und Talksendungen.

(PA/red)