ESC Medienzentrum in Wien öffnet seine Tore

Die Eurovision Song Contest hat in der Wiener Stadthalle nun auch im Medienbereich sichtbar Fahrt aufgenommen. Nachdem die teilnehmenden Acts bereits in der vergangenen Woche ihre Proben abgeschlossen haben, wurde nun das Medienzentrum offiziell geöffnet. Damit rückt der Austragungsort zunehmend in den Mittelpunkt des internationalen Medieninteresses.

Strenge Sicherheitskontrollen

Der Zugang zum Medienzentrum erfolgt unter hohen Sicherheitsauflagen. Vor dem Eintritt müssen sich alle Ankommenden einer Kontrolle unterziehen, die an Flughafenstandards erinnert. Trotz dieser Maßnahmen verlief der erste Betriebstag insgesamt ruhig und geordnet. Im Inneren bot sich zunächst ein Orientierungspunkt in einem weitläufigen Raum, der für den laufenden Betrieb eingerichtet wurde.

Infrastruktur für rund 1.000 Medienvertreter

Das Medienzentrum ist für etwa 1.000 Personen ausgelegt, darunter Medienvertreter und Blogger aus zahlreichen Ländern. Ziel ist es, eine zentrale Arbeitsumgebung für die Berichterstattung rund um den Wettbewerb bereitzustellen. Für die Verpflegung stehen unter anderem warme Getränke sowie Snacks aus lokaler Produktion zur Verfügung. Ergänzend gibt es Informationsangebote, die etwa den Ablauf der Bestellung österreichischer Kaffeehausklassiker erklären.

Interviews, Briefings und Programmstruktur

Neben der Live-Übertragung der Shows sind tägliche Medienbriefings vorgesehen. Zusätzlich wurden Interviewbereiche eingerichtet, in denen Gespräche mit den teilnehmenden Acts stattfinden können. Insgesamt treten 35 Beiträge im Wettbewerb an. Diese verteilen sich zunächst auf zwei Halbfinale am Dienstag und Donnerstag. Nur ein Teil der Teilnehmer qualifiziert sich für das Finale am Samstag.

Fix gesetzte Finalisten

Für das Finale bereits gesetzt sind die sogenannten „Big Four“: Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Ebenfalls direkt im Endlauf vertreten ist Österreich als Gastgeberland. Die Wiener Stadthalle bildet dabei den zentralen Veranstaltungsort des gesamten Bewerbs.

(APA/red)