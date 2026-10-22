ProSiebenSat.1 will Partnerschaften ausbauen

ProSiebenSat.1-Vorstandschef Marco Giordani will die Zusammenarbeit zwischen deutschen Medienunternehmen ausbauen. Angesichts der Konkurrenz durch internationale Technologiekonzerne müssten auch bisherige Wettbewerber enger zusammenarbeiten, sagte er bei einer Abendveranstaltung im Vorfeld der Medientage München. Allein werde es für traditionelle Medienunternehmen zunehmend schwieriger, sich gegen die großen Plattformen zu behaupten. „Wir können nicht überall gegen jeden konkurrieren. Das ist einfach zu riskant“, erklärte Giordani. Er wolle deshalb weitere Partnerschaften mit deutschen Unternehmen eingehen und hoffe, dazu bald Neuigkeiten bekannt geben zu können. Welche Unternehmen infrage kommen, ließ er offen.

Kooperation mit dem ZDF als Beispiel

Ein bereits vereinbartes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen ZDF. Auf der Streamingplattform Joyn sind bereits Livestreams des Senders verfügbar. Ab November sollen dort auch Inhalte aus der ZDF-Mediathek kostenlos angeboten werden. Giordani sieht die Kooperation als ersten Schritt zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Medienunternehmen, die bislang teilweise miteinander konkurrierten.

Privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Druck

Der ProSiebenSat.1-Chef sprach sich zugleich für das Nebeneinander von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland aus. Beide hätten bisher unterschiedliche Aufgaben erfüllt und sich gegenseitig ergänzt. Dieses System stehe allerdings durch internationale Plattformen zunehmend unter Druck. Die neuen Wettbewerber seien größer, stärker und finanzkräftiger als die etablierten Medienunternehmen. Weitere Kooperationen sollen aus Giordanis Sicht dazu beitragen, ihre Position im Wettbewerb zu sichern.

(APA/red)