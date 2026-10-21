BBC streicht drei lineare Angebote

Die BBC setzt ihren Sparkurs fort und will im kommenden Frühjahr die linearen Angebote von BBC Scotland, BBC Three und BBC Radio 4 Extra einstellen. Zudem sollen Dutzende Stellen wegfallen. Viele Inhalte der betroffenen Sender sollen in der Mediathek weiterhin verfügbar bleiben.

Einsparungen von 500 Millionen Pfund

Die Kürzungen sind Teil eines umfassenderen Sparprogramms der britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Bis 2028 sollen die Ausgaben um zehn Prozent beziehungsweise 500 Millionen Pfund (596 Millionen Euro) reduziert werden. BBC-Generaldirektor Matt Brittin begründete die Maßnahmen mit dem Kostendruck und dem Wandel der Mediennutzung. Gleichzeitig müsse die BBC dafür sorgen, dass die eingesetzten Mittel einen größeren Mehrwert für das Publikum bringen und die Anstalt für eine sich verändernde Medienlandschaft neu aufgestellt werde.

Inhalte bleiben in der Mediathek

Mit dem Ende der linearen Ausstrahlung sollen die betroffenen Inhalte nicht vollständig verschwinden. Ein großer Teil des Programms von BBC Scotland, BBC Three und BBC Radio 4 Extra soll weiterhin über die Mediathek abrufbar sein.

(APA/red)