Prendergast übernimmt ORF-Korrespondenz

Mit Wirkung zum 1. Jänner 2026 wird Bettina Prendergast neue Schweiz- und Liechtenstein-Korrespondentin des ORF. Die Bestellung nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann vor. Prendergast folgt auf Marion Flatz-Mäser, die sich nach jahrzehntelanger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Der Korrespondenzstandort bleibt im ORF Vorarlberg angesiedelt.

Prendergast gilt im ORF-Haus als international erfahrene Journalistin. Von 2006 bis 2017 berichtete sie als ORF-Korrespondentin aus London, danach kehrte sie auf eigenen Wunsch nach Vorarlberg zurück. Dort war sie zuletzt als Journalistin im Landesstudio tätig. Mit der neuen Funktion übernimmt sie erneut eine Auslandsberichterstattung – diesmal mit Fokus auf zwei politisch wie wirtschaftlich relevante Nachbarländer Österreichs.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann würdigte Prendergast als „Vollblutjournalistin“ mit hoher Professionalität und internationaler Erfahrung. Auch ORF-Chefredakteurin Gabriele Waldner-Pammesberger betonte ihre Rückkehr ins Team der Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten und verwies zugleich auf die Verdienste von Marion Flatz-Mäser, die über Jahre hinweg prägend für die Berichterstattung aus der Region war.

Marion Flatz-Mäser war insgesamt 37 Jahre für den ORF tätig, davon die vergangenen vier Jahre als Schweiz- und Liechtenstein-Korrespondentin. Ihre Arbeit zeichnete sich durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Tiefenschärfe aus, insbesondere durch den Blick auf Unternehmen, Innovation und soziale Entwicklungen.

