Post prämiert kreative Werbekampagnen

Rund 300 Gäste versammelten sich Donnerstagabend in der Stage 3 im dritten Bezirk, um die Sieger:innen des traditionsreichen Post-Wettbewerbs zu feiern. Generaldirektor Walter Oblin sagte bei seiner Ansprache: „Mit dem ‚Goldenen Horn‘ geben wir unseren Kund*innen die Bühne, die ihre Kampagnen verdienen. Die Award-Show ist außerdem jedes Jahr ein Dankeschön für die Zusammenarbeit, denn die besten Kampagnen entstehen immer noch gemeinsam. Die Veranstaltung hat gezeigt, wie lebendig, wirkungsstark und beliebt die traditionellen Werbeinstrumente Flugblatt und Direct Mail, aber auch innovativere Lösungen wie Digital-Out-of-Home oder Aktionsfinder, sind.“

Große Namen unter den Gewinnern

Besonders erfolgreich war Hofer: Der Konzern gewann in den Kategorien „Das Kuvert Lieblings-Cover“, „Flugblatt Lebensmitteleinzelhandel“, „Flugblatt Freizeit“ mit Hofer Reisen sowie beim „Besten digitalen Flugblatt – National“. Im Lebensmitteleinzelhandel mussten sich Billa und Interspar mit Silber und Bronze begnügen.

Weitere Gold-Trophäen gingen an Bipa („Flugblatt Handel“), Hervis („Direct Mailing“), Spar („Mahlzeit! Magazin“), Coca-Cola („Digital-Out-of-Home“ mit Kinley Lime & Mint), Lagerhaus („Bestes digitales Flugblatt – Regional“), die Arbeiterkammer Wien („Bestes E-Mail“) sowie Lidl („Sonderpreis Nachhaltigkeit“).

Silber und Bronze sicherten sich unter anderem Tui Austria (Direct Mailing), Billa und Interspar. Auch internationale Marken wie McDonald’s, Hornbach oder Milka fanden sich unter den Platzierten wieder. Die Vielfalt der prämierten Kampagnen unterstrich, wie breit die Werbelandschaft von klassischen Prospekten bis zu digitalen Out-of-Home-Lösungen aufgestellt ist.

Mit Live-Act, kulinarischer Begleitung und Gelegenheit zum Netzwerken bot die Gala auch den passenden Rahmen, um Werbeerfolge miteinander zu feiern.

(PA/red)