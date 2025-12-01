Post vergrößert DOOH-Netz mit neuen Partnern

Die Österreichische Post AG baut ihr Digital-Out-of-Home-Portfolio weiter aus. Innerhalb von sechs Monaten ist die Zahl der digitalen „Post Werbefenster“ um rund ein Drittel gestiegen. Mit der Kooperation mit Libro und Pagro kommt nun ein weiterer Vertriebspartner hinzu, der zusätzliche Standorte in stark frequentierten Filialen bereitstellt. Insgesamt umfasst das Netzwerk damit rund 170 digitale Screens in ganz Österreich.

Neue Partner, neue Screens

Die PL Handelsgesellschaft mbH – zu der Libro und Pagro gehören – stellt in einer ersten Tranche sieben neue Werbefenster an stark frequentierten Standorten bereit. Insgesamt sollen zum Start zehn bis zwölf DOOH-Flächen entstehen. Für die Post ist diese Kooperation ein zentraler Baustein im laufenden Ausbau. Generaldirektor Walter Oblin betont dabei die Bedeutung hochwertiger Standorte und die Rolle der Handelspartner für die Reichweite des Netzes.

Großformatige Flächen in der Wiener City

Parallel zum Ausbau in den Filialen stärkt die Post ihr Angebot an großformatigen Werbeflächen in Wien. Nach dem bereits bestehenden Big Screen am Burgring kommt in der Friedrichstraße ein weiterer LED-Screen im Hochformat hinzu. Mit fast zehn Quadratmetern Fläche zielt dieser Standort auf die hohe Frequenz rund um den Karlsplatz und den Weg Richtung Naschmarkt ab. Weitere große Screens sollen 2026 folgen.

Programmatic DOOH als Standard

Alle neuen Werbefenster sind – wie die bestehenden – über die Supply-Side-Plattform SSP1 programmatisch buchbar. Damit können Kampagnen auf Basis von Parametern wie Wetter, Uhrzeit oder lokalen Events flexibel gesteuert werden. Die Post sieht in proDOOH ein wesentliches Element für zielgenaue und kurzfristige Kampagnenplanung.

(PA/red)