Plakatkampagne für Lichtblickhof erhält Boost

Der Verein Lichtblickhof Kinderhospiz startete eine Plakatkampagne, die seine Arbeit für schwerkranke Kinder stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken soll. Die Wien Holding beteiligt sich mit 10.000 Euro, Gewista stellt rund 2.000 Plakatflächen kostenlos bereit.

Unterstützung aus Wien

Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer und Oliver Stribl betonen den sozialen Auftrag des Konzerns, Gewista-CEO Franz Solta verweist auf die Bedeutung, die Arbeit des Vereins sichtbar zu machen.

Arbeit des Vereins

Vereinsgründerin Roswitha Zink hebt den Beitrag der Therapietiere hervor, die Kindern und Familien in belastenden Situationen besondere Momente ermöglichen. Der Lichtblickhof begleitet jede Woche rund 250 Kinder und Jugendliche ambulant; seit drei Jahren stehen auch stationäre Hospizwohnungen zur Verfügung.

Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2002 konnten etwa 5.000 Familien in schwierigsten Lebenssituationen begleitet werden. Der Lichtblickhof ist auf private und betriebliche Spenden sowie ehrenamtliche MitarbeiterInnen angewiesen. Mehr Infos zu Spendenmöglichkeiten unter: www.lichtblickhof.at

(PA/red)