Petra Lang rückt ins Epamedia-Management auf

Epamedia erweitert sein Führungsteam: Mag. Petra Lang, bisher Head of Client Service & Agency Sales, verantwortet ab Oktober 2025 die Bereiche Agency Sales, Client Service und Digital als Director und Mitglied des Management-Teams.

Fokus auf Kunden, Agenturen und Digitalisierung

Lang zählt seit Jahren zu den zentralen Gestalterinnen der serviceorientierten und innovationsgetriebenen Unternehmenskultur bei Epamedia. In ihrer bisherigen Rolle leitete sie die strategische und operative Entwicklung des Kunden- und Agenturgeschäfts und forcierte den Ausbau digitaler Außenwerbeformate wie DOOH und PDOOH.

„Die enge Zusammenarbeit mit unseren Agenturpartnern, exzellenter Kundenservice und der konsequente Ausbau unserer digitalen Produkte sind für mich die zentralen Erfolgsfaktoren in der Außenwerbung. In meiner neuen Rolle möchte ich diese drei Bereiche noch stärker miteinander verbinden“, so Lang. Ziel sei es, integrierte und wirkungsvolle Kommunikationslösungen zu schaffen, „die unsere Kundinnen und Kunden im öffentlichen Raum nachhaltig sichtbar machen.“

Zeichen für digitale Zukunftsorientierung

Epamedia-CEO Ing. Mag. Alexander Labschütz unterstreicht: „Mit Petra Lang rückt eine erfahrene und hochkompetente Führungskraft ins Management-Team auf, die strategisches Denken mit operativer Exzellenz verbindet.“

Mit dieser Personalentscheidung bekräftigt Epamedia seinen Kurs in Richtung Innovation, Kundennähe und digitale Weiterentwicklung und stärkt zugleich die Position als führender Full-Service-Anbieter im österreichischen Out-of-Home-Markt.

(PA/red)