Patientenvertreter-Plattform ernennt Präsident

Im Rahmen der letzten Vorstandssitzung und Generalversammlung wurde Prof. Priv.-Doz. DDr. Michael Wagner zum neuen Präsidenten der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit ernannt. Er folgt damit auf Dr. Brigitte Ettl, die diese Funktion seit der Gründung der Organisation ausgeübt hat.

Michael Wagner ist am Universitätsklinikum für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität Wien in der Abteilung für Neonatologie, pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie tätig. Seit 2014 leitet er dort das Zentrum für pädiatrische Simulation und Patient:innensicherheit, das sich auf patient:innensicherheitsrelevante Trainings spezialisiert.

Wagner beschäftigt sich intensiv mit simulationsbasiertem Training, dem Atemweg und Reanimation im pädiatrischen Bereich und führte zahlreiche Studien zu innovativen Trainingsmethoden (3D-Modelle, Telemedizin, Mixed Reality), Reanimationstechniken und der Verbesserung von interprofessioneller Teamarbeit sowie Patient:innensicherheit durch. Einige seiner Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Patient Safety Award oder einer EU Förderung. Wagner ist außerdem in internationalen Netzwerken aktiv, zum Beispiel als Board Member der European Patient Safety Foundation oder als Gründungsmitglied des Netzwerk Kindersimulation.

Die bisherige Präsidentin Brigitte Ettl war bis zu ihrer Pensionierung als Fachärztin für Innere Medizin und ärztliche Direktorin der Klinik Hietzing im Wiener Gesundheitsverbund tätig. Über mehrere Jahre leitete sie zudem das Karl Landsteiner Institut für Klinisches Risikomanagement. Ettl ist in zahlreichen nationalen und internationalen Fachgremien vertreten und gründete im Jahr 2008 die Österreichische Plattform Patient:innensicherheit, wodurch Bewusstseinsbildung, Vernetzung und Entwicklung von Patienten- und Mitarbeitersicherheit im österreichischen Gesundheitswesen vorangetrieben wurden.

