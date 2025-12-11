Pantone Farbe 2026: Kein unschuldiges „Weiß“

Pantone hat die Farbe des Jahres 2026 vorgestellt – und sorgt damit für einiges Aufsehen im internationalen Designumfeld. Mit Cloud Dancer, einem fast reinen Weiß, entscheidet sich das Kalibrierungsinstitut bewusst gegen die sonst üblichen (Stimmungs)farben. Der Ton stehe für Reduktion, mentale Entlastung und einen ästhetischen Gegenpol zu einer Welt, die zunehmend visuelle Reize produziert. Pantone verortet darin eine symbolische Rückkehr zu Klarheit und Konzentration.

Was Designer in den USA beschäftigt

Besonders in den Vereinigten Staaten, wo Pantone traditionell eine große kulturelle Resonanz erzeugt, triggert das “Weiß”. Weiß gilt dort als „nicht-Farbe“, die Räume definiert, aber wenig Emotion transportiert. Für viele Kreative signalisiert die Wahl daher eine Phase des ästhetischen Minimalismus, vielleicht sogar eine vorsichtige Absage an colorful.

Andere Stimmen werten den Schritt pragmatischer: Weiß lasse sich gut vermarkten, sei kostengünstig anwendbar und erleichtere Serienproduktionen – ein ökonomisches Argument, das Gewicht hat.

Kontroversen um Bedeutung und Symbolik

Dabei entwickelte sich eine kulturelle Debatte über die Symbolik des Tons. Kritiker bemängeln, dass ein nahezu reines Weiß in einer Zeit gesellschaftlicher Spannungen als „universelle“ Farbe präsentiert werde. Die Diskussion richtet sich weniger gegen Pantone als gegen die Tendenz, ästhetische Neutralität als sozialen Ausgleich zu interpretieren. Einige Kommentatoren sehen die Wahl daher als Spiegel eines Landes, das Sehnsucht nach Ruhe hat und sich keine Farbzwänge auferlegen will.

Die Farbe der Unschuld

Cloud Dancer ist weniger spektakulär als viele Vorgängerfarben. Im Gebrauch dürfte sich Cloud Dancer dennoch rasch durchsetzen – vor allem in Interior Design, Tech und Beauty, wo Weiß seit Jahren als flexibles Gestaltungselement dient.

Pantone setzt für 2026 auf einen Ton, der in den USA auch als Projektionsfläche für größere kulturelle Fragen dient. Während bei uns Weiß andere Assoziationen weckt: Unschuld, Reinheit, Spiritualität.

Die Farbe selbst bleibt neutral.

(red)