Österreich setzt auf Bollywood-Kooperation
Ein neues Filmabkommen mit Indien soll internationale Produktionen anziehen und Impulse für Tourismus und Kreativwirtschaft schaffen.
17.04.2026 9:36red04
Ein neues Filmabkommen mit Indien soll internationale Produktionen anziehen und Impulse für Tourismus und Kreativwirtschaft schaffen.
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