EU will mehr Wettbewerb bei Suchmaschinen
Die EU-Kommission plant, Google zur Weitergabe von Suchdaten an Konkurrenten zu verpflichten.
17.04.2026 10:09red04
Das könnte Sie auch interessieren
17.04.2026
Die EU-Kommission plant, Google zur Weitergabe von Suchdaten an Konkurrenten zu verpflichten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.Mehr Informationen
Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.Mehr Informationen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.Mehr Informationen