EU will mehr Wettbewerb bei Suchmaschinen

Die Europäische Kommission treibt neue Maßnahmen gegen die Marktdominanz von Google voran. Künftig soll der Konzern Daten zu Suchanfragen in anonymisierter Form auch Wettbewerbern zugänglich machen. Ziel ist es, Drittanbietern bessere Möglichkeiten zu geben, eigene Suchdienste zu verbessern und so den Wettbewerb im Markt zu stärken.

Ein ähnlicher Ansatz wird bereits in den USA verfolgt, wo Google infolge eines Gerichtsurteils ebenfalls zur Datenweitergabe verpflichtet wurde. In Europa basiert das Vorhaben auf dem Digital Markets Act, der große Technologiekonzerne stärker regulieren soll. Unter anderem verbietet das Gesetz, eigene Dienste in Suchergebnissen systematisch zu bevorzugen.

Google äußerte deutliche Kritik an den Plänen. Laut Unternehmensangaben könnten selbst anonymisierte Daten Rückschlüsse auf sensible Informationen zulassen. Nutzer würden dem Unternehmen persönliche Details zu Gesundheit, Familie oder Finanzen anvertrauen, die besonders geschützt werden müssten.

Die EU hingegen betont, dass Datenschutz weiterhin gewährleistet bleibt und die Daten nur in anonymisierter Form weitergegeben werden sollen. Hintergrund ist die starke Marktstellung von Google, das in Europa Schätzungen zufolge über 90 Prozent der Suchanfragen abwickelt.

Konkret wirft die Kommission dem Unternehmen vor, eigene Angebote wie Google Shopping, Google Flights und Google Hotels in den Suchergebnissen bevorzugt zu behandeln und konkurrierende Dienste zu benachteiligen. Frühere Anpassungen des Konzerns wurden von Wettbewerbern als unzureichend bewertet.

Interessierte Parteien können noch bis Anfang Mai Stellungnahmen einreichen. Eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahmen wird für Juli erwartet. Bei Verstößen gegen die Vorgaben drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.