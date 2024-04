ORF-Enterprise zieht MIPTV-Bilanz

„Die MIPTV ist auch eine Leistungsschau der heimischen Kreativ- und Filmwirtschaft, auf der Österreich insbesondere mit herausragenden Dokumentationen und hochwertigen fiktionalen ORF-Originals regelmäßig glänzen kann. Die Repräsentation durch Film Austria und die ORF-Enterprise mit ihrem Netzwerk schafft Mehrwert für den gesamten Produktionsstandort. Zudem ist der Messeauftritt eine erfolgreiche Plattform, um Österreich als Destination für Filmschaffende aus der ganzen Welt zu präsentieren“, fasst ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm die Bedeutung der Messe zusammen.

„Mit ORF-Universum hat sich die ORF-Enterprise im weltweiten Programmgeschäft einen hervorragenden Namen aufgebaut. Durch die hohe Qualität der ORF-Originals im Film- und Seriensegment genießen wir seit Jahren auch eine exzellente Reputation für fiktionale Inhalte, deren Anteil im Lizenzierungsgeschäft konsequent steigt“, beobachtet Armin Luttenberger, Head of Content Sales International bei der ORF-Enterprise.

Tatsächlich waren die Produktionen aus der Universum-Reihe auch in diesem Jahr wieder der Renner. So sicherte sich die italienische RAI Katar – Perlen im Sand, Zugvögel – Ein Jahr vergeht im Flug und Geheimnisvolles Tschechien – Ein Land wie im Märchen. Die tschechische ETV Prima lizenzierte gleich ein ganzes Paket, bestehend aus den Folgen Katar – Perlen im Sand, Der Arlberg – Wild und Weltberühmt, Geheimsache Kopernikus – Triumph der Wissenschaft, Das Ei – Aufbruch ins Leben, Das Tote Gebirge – Wunderwelt des Lebens, Sanfte Berge, wilde Moore – Das Alpenvorland, Zugvögel – Ein Jahr vergeht im Flug und Slowenien – Am Puls der Wildnis. Der global aktive US-Medienriese National Geographic entschied sich für Geister der Wüste – Die Löwen der Skelettküste sowie Die Nikobaren – Auferstehung eines Archipels.

Die Universum History-Dokumentation Todesfalle Mallorca – Glück und Unglück im Exil geht an YLE (Finnland) und Axess TV (Schweden). Der schwedische Sender sicherte sich außerdem Geheimsache Kopernikus – Triumph der Wissenschaft und Die Geburt des modernen Brasilien – Leopoldina von Habsburg. TV Unam (Mexiko) lizenzierte den Doku-Zweiteiler Verbotenes Begehren – Meilensteine queerer Geschichte.

Im Bereich der fiktiven Produktionen konnte der ORF mit seiner in Koproduktion mit NDR und Superfilm entstandenen Serie Kafka punkten. Hier schlugen etwa Tschechien (Ceska Televize), die Slowakei (RTVS), Deutschland (Polyband), Slowenien (RTV Slovenjia), Finnland (YLE), Schweden (SVT), Großbritannien (Channel 4, Walter Presents), Mexiko (TV Unam) sowie die Schweiz (SRF) zu. Außerdem sicherte sich ARD One vier Staffeln der Vorstadtweiber. RTL (Ungarn) schlug bei drei Staffeln Walking on Sunshine und weiteren drei Staffeln Soko Kitzbühel zu.

„Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs um die Aufmerksamkeit des Publikums am globalen Contentmarkt bot der gemeinsame Auftritt von ORF-Enterprise und Film Austria der gesamten heimischen Film- und Produktionslandschaft eine wirkungsvolle Bühne, um ihre Leistungsfähigkeit sichtbar zu machen“, bilanziert Film Austria-Vorstandsmitglied Jakob Pochlatko (EPO Film).